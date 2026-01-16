Bogotá autoriza rumba hasta las 5:00 a.m. en 19 zonas de la ciudad; varias quedan por fuera

La vida nocturna en Bogotá tendrá horarios extendidos en varios sectores de la ciudad. La Alcaldía Mayor publicó una resolución que permite que, en ciertas áreas, los bares, discotecas y establecimientos puedan permanecer abiertos y ofrecer expendio y consumo de bebidas alcohólicas hasta las 5:00 a.m.

Según la Secretaría Distrital de Gobierno, la clasificación de las Zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido se realizó tras evaluaciones técnicas de convivencia, seguridad y control urbano.

De las 27 áreas analizadas, solo 19 cumplieron con los requisitos exigidos por las autoridades distritales y por eso podrán aplicar el horario de rumba hasta las 5:00 a. m.



¿Dónde se podrá rumbear hasta las 5:00 a.m.?

Las zonas aprobadas abarcan varios sectores tradicionales de la vida nocturna y otros con condiciones urbanísticas aptas. Entre ellas están:



Usaquén: calle 172A

calle 172A Chapinero Central y Zona Rosa

Central y Zona Rosa Marly

Bosa Centro

Centro Kennedy: Cuadra Alegre

Cuadra Alegre Fontibón: Centro Fontibón y Modelia

Centro Fontibón y Modelia Engativá: Álamos y Las Ferias

Álamos y Las Ferias Suba: Lombardía, Los Pórticos y Subazar

Lombardía, Los Pórticos y Subazar Los Mártires: La Favorita y San Andresito

La Favorita y San Andresito Puente Aranda: calle 8 Sur y Galán

En estas áreas, los establecimientos podrán abrir y servir bebidas desde media mañana hasta las primeras horas de la madrugada del día siguiente, siempre sujeto al cumplimiento de normas de convivencia, seguridad y control de ruido que la Alcaldía exige.



¿En qué zonas no se podrá rumbear hasta las 5:00 a.m?

Ocho de las áreas evaluadas en un principio quedaron excluidas de la resolución. Entre ellas están:

Usaquén : calle 116

: calle 116 Usme: Marichuela

Marichuela Kennedy: 1° de Mayo

1° de Mayo Fontibón: San José

San José Engativá: Normandía

Normandía Teusaquillo: Galerías y Palermo

Galerías y Palermo Antonio Nariño: Restrepo

Estas zonas no recibieron el aval porque no cumplieron con todos los criterios habilitantes, que incluyen aspectos relacionados con ordenamiento territorial, niveles de riesgo para la convivencia o impactos de ruido y seguridad pública.

La autorización para extender horario no es permanente ni automática. La Alcaldía informó que estas zonas serán evaluadas de manera continua, con revisiones semestrales para determinar si mantienen o pierden la posibilidad de rumba hasta las 5:00 a.m.

Además, los gremios relacionados con la vida nocturna, como Asobares, recibieron la medida con interés y también pidieron que otras zonas tradicionalmente activas, como la Zona 116 o ciertos sectores de Galerías, puedan ser evaluadas para su inclusión futura bajo criterios técnicos.

En general, la definición actual de zonas con rumba hasta las 5:00 a.m. marca un paso en la organización de la vida nocturna en Bogotá, tomando en cuenta factores de convivencia, seguridad y orden público, y buscando que la ampliación no genere impactos negativos para quienes viven o trabajan en estas áreas.

