Bogotá autoriza rumba hasta las 5:00 a.m. en 19 zonas de la ciudad; varias quedan por fuera

Bogotá autoriza rumba hasta las 5:00 a.m. en 19 zonas de la ciudad; varias quedan por fuera

La Alcaldía de la capital definió dónde será posible extender la vida nocturna hasta la madrugada y explicó por qué algunas áreas no recibieron la autorización.

Rumba e Bogotá se amplía hasta las 5:00 am, imagen de referencia
Bogotá amplía rumba hasta las 5:00 a.m. en 19 zonas; otras quedaron fuera
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

La vida nocturna en Bogotá tendrá horarios extendidos en varios sectores de la ciudad. La Alcaldía Mayor publicó una resolución que permite que, en ciertas áreas, los bares, discotecas y establecimientos puedan permanecer abiertos y ofrecer expendio y consumo de bebidas alcohólicas hasta las 5:00 a.m.

Según la Secretaría Distrital de Gobierno, la clasificación de las Zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido se realizó tras evaluaciones técnicas de convivencia, seguridad y control urbano.

Puedes ver: Costosa multa por transitar en el Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026; confirman fecha

De las 27 áreas analizadas, solo 19 cumplieron con los requisitos exigidos por las autoridades distritales y por eso podrán aplicar el horario de rumba hasta las 5:00 a. m.

¿Dónde se podrá rumbear hasta las 5:00 a.m.?

Las zonas aprobadas abarcan varios sectores tradicionales de la vida nocturna y otros con condiciones urbanísticas aptas. Entre ellas están:

  • Usaquén: calle 172A
  • Chapinero Central y Zona Rosa
  • Marly
  • Bosa Centro
  • Kennedy: Cuadra Alegre
  • Fontibón: Centro Fontibón y Modelia
  • Engativá: Álamos y Las Ferias
  • Suba: Lombardía, Los Pórticos y Subazar
  • Los Mártires: La Favorita y San Andresito
  • Puente Aranda: calle 8 Sur y Galán

En estas áreas, los establecimientos podrán abrir y servir bebidas desde media mañana hasta las primeras horas de la madrugada del día siguiente, siempre sujeto al cumplimiento de normas de convivencia, seguridad y control de ruido que la Alcaldía exige.

¿En qué zonas no se podrá rumbear hasta las 5:00 a.m?

Ocho de las áreas evaluadas en un principio quedaron excluidas de la resolución. Entre ellas están:

Puedes leer: Contundente decisión sobre precios de viviendas VIS tras aumento de salario mínimo 2026

  • Usaquén: calle 116
  • Usme: Marichuela
  • Kennedy: 1° de Mayo
  • Fontibón: San José
  • Engativá: Normandía
  • Teusaquillo: Galerías y Palermo
  • Antonio Nariño: Restrepo

Estas zonas no recibieron el aval porque no cumplieron con todos los criterios habilitantes, que incluyen aspectos relacionados con ordenamiento territorial, niveles de riesgo para la convivencia o impactos de ruido y seguridad pública.

La autorización para extender horario no es permanente ni automática. La Alcaldía informó que estas zonas serán evaluadas de manera continua, con revisiones semestrales para determinar si mantienen o pierden la posibilidad de rumba hasta las 5:00 a.m.

Además, los gremios relacionados con la vida nocturna, como Asobares, recibieron la medida con interés y también pidieron que otras zonas tradicionalmente activas, como la Zona 116 o ciertos sectores de Galerías, puedan ser evaluadas para su inclusión futura bajo criterios técnicos.

En general, la definición actual de zonas con rumba hasta las 5:00 a.m. marca un paso en la organización de la vida nocturna en Bogotá, tomando en cuenta factores de convivencia, seguridad y orden público, y buscando que la ampliación no genere impactos negativos para quienes viven o trabajan en estas áreas.

