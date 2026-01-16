Costosa multa por transitar en el Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026; confirman fecha

La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó los detalles del primer Día sin carro y sin moto de 2026. Esta medida, que tiene sus raíces en una consulta popular realizada en octubre de 1999, busca no solo reducir las emisiones de CO2, sino también reconfigurar la relación de los ciudadanos con el espacio público.

De acuerdo con el calendario establecido y el marco normativo vigente, la cita para que los bogotanos dejen sus vehículos particulares en casa será el próximo jueves 5 de febrero de 2026.

La restricción, que es de carácter obligatorio para la gran mayoría de automotores privados, comenzará a regir desde las 5:00 a. m. y se extenderá hasta las 9:00 p. m..



¿De cuánto es la multa por trasitar en el Día sin carro y sin moto 2026?

Para aquellos que decidan ignorar la normativa, las consecuencias financieras y logísticas serán severas. La sanción por transitar en sitios restringidos o en horarios prohibidos, catalogada como la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, ha tenido un ajuste para este año.

En 2026, los conductores infractores deberán enfrentar una multa de 633.200 pesos, a lo que se suma el costo adicional de la inmovilización inmediata del vehículo.

Restricciones para el día sin carro y sin moto en Bogotá 2026

El cumplimiento de esta jornada no es opcional y las autoridades de tránsito han sido enfáticas en que no habrá excepciones para quienes normalmente pagan el beneficio de "pico y placa solidario", ya que este permiso queda suspendido durante la actividad.

Según lo estipulado en el Decreto 036 de 2023, el objetivo principal es incentivar la equidad en el uso de las vías y proteger el medio ambiente.

¿Cuáles son los carros que podrán circular en el Día sin carro 2026?

A pesar de la prohibición general para carros y motos particulares, vehículos de escuelas de conducción e incluso algunos híbridos y taxis que coincidan con su turno de pico y placa, existe un grupo de excepciones diseñado para no paralizar la operatividad esencial de la ciudad. Entre los autorizados para circular se encuentran:

Vehículos de transporte público y transporte escolar debidamente identificados.

Cuerpos de emergencia (ambulancias, bomberos) y vehículos para el transporte de personas con discapacidad.

Caravana presidencial y automotores diplomáticos o consulares.

Vehículos de la fuerza pública, organismos de seguridad y el CTI.

Motocicletas de vigilancia privada y servicios de mensajería o domicilios que estén plenamente identificados con sus logos y conductores carnetizados.

Carrozas fúnebres y vehículos de transporte de valores.

Como una apuesta decidida por la innovación, los vehículos eléctricos o de cero emisiones gozan de libertad total para transitar durante esta jornada.

De hecho, la ciudad ha implementado incentivos adicionales para estos propietarios, como el acceso a parqueaderos gratuitos por hasta 70 minutos en puntos estratégicos como la Terminal Salitre, Alhambra y Modelia mientras realizan la recarga de sus baterías.

