Costosa multa en espacios públicos de hasta 2 salarios mínimos; en aprietos más de uno

Costosa multa en espacios públicos de hasta 2 salarios mínimos; en aprietos más de uno

Una práctica que parece inofensiva para algunas personas o sectores, deja un comparendo ambiental grande. Conoce los detalles de esta sanción y cómo evitártela.

Multa por botar escombros o basura en lugares públicos
Multa de hasta 2 salarios mínimos por botar basura en espacio público, imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

La Ley 1259 de 2008 regula los comportamientos que afectan el aseo y el ambiente en espacios públicos, en el artículo 6 se consigna como infracción disponer basura, residuos o escombros en bienes inmuebles públicos o privados, o en sitios de uso público no autorizados.

Así que tirar restos de obra o escombros, montar una minidump en el parque o botar basura en la calle pasa de ser un mal hábito a una infracción ambiental.

El monto de la sanción para personas naturales llega a hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes por infracción, por el contrario, para personas jurídicas la sanción escala hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada infracción, y jamás será inferior a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esto con tal de poner fin a lo que para muchos era tirar un pedacito de escombro, ya que ahora puede salir más caro de lo que se puede imaginar.

¿Que puedo hacer si me multan por botar basura?

Las situaciones en las que aplica esta Ley son las siguientes:

  • Disponer basura, residuos y escombros en bienes de uso público o privado sin autorización.
  • Arrojar basura o escombros a fuentes de agua o bosques. 
  • Usar espacios no autorizados para depositar residuos sólidos o escombros. 

Lo que debes hacer para evitar este tipo de multas es: 

  1. Antes de botar algo que sobra, revisa dónde lo vas a dejar. Si es público y no está autorizado, es porque no debes hacerlo.
  2. Si vas a hacer limpiezas de obra o remodelaciones, organiza el transporte de escombros hacia puntos autorizados o retiro especial.
  3. Denuncia si ves a alguien tirando residuos en la vía pública. No es “sólo basura”: es una infracción.
  4. Ten presente que desconocer la norma no es excusa: la sanción se aplica aunque digas “no sabía”.

Esta norma impone sanciones fuertes a quienes la incumplan debido a que tiene una motivación por el bien común, de esta manera, busca que el depósito indebido de residuos o escombros que afecta el entorno, se reduzca, asimismo la contaminación de fuentes de agua, la producción de impactos ambientales y estéticos a la ciudad.

