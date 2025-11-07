Nequi anuncia suspensión para fin de semana: horarios y servicios que no funcionarán

Nequi vuelve a programar una suspensión temporal en noviembre, esta vez para realizar un mantenimiento técnico con el que busca mejorar la estabilidad y seguridad de su plataforma. La billetera digital, que actualmente cuenta con más de 26 millones de usuarios activos en Colombia, informó que durante la jornada varios de sus servicios estarán inactivos por varias horas.

La empresa comunicó oficialmente que la interrupción se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre desde las 11:40 p.m. hasta las 7:40 a.m. del domingo 9 de noviembre, tiempo durante el cual no se podrán realizar transferencias, pagos, recargas, retiros ni ingresar a la aplicación.

El anuncio llega apenas semanas después de que varios usuarios reportaran fallas intermitentes en la app durante octubre, especialmente al momento de enviar dinero o acceder a sus cuentas. Ante esa situación, Nequi explicó que este nuevo mantenimiento forma parte de su plan para fortalecer su sistema, garantizar la fluidez del servicio y evitar que ese tipo de problemas se repitan.

Durante el lapso del mantenimiento, los usuarios deberán prever sus movimientos financieros con anticipación. La entidad aconsejó hacer las transferencias y pagos importantes antes del sábado por la noche y mantener algo de efectivo o una alternativa de pago disponible para evitar contratiempos.

¿Qué servicios de Nequi estarán inactivos?

De acuerdo con la información oficial publicada por Nequi, los siguientes servicios no funcionarán durante las horas del mantenimiento:



Ingreso a la aplicación móvil.

Envío y recepción de plata entre usuarios.

Pagos en comercios y recargas de celular.

Retiros en cajeros automáticos y puntos físicos.

Consultas de saldo o movimientos recientes.

La plataforma también aclaró que las tarjetas virtuales y físicas asociadas a Nequi estarán fuera de servicio en ese mismo horario.

¿Por qué Nequi realiza estos mantenimientos?

Nequi explicó que estos mantenimientos periódicos son fundamentales para garantizar la seguridad de las transacciones y mejorar el rendimiento de su infraestructura digital. Con ellos, buscan ofrecer un servicio más rápido, estable y protegido contra fallas o ataques cibernéticos.

“Estos espacios son necesarios para seguir fortaleciendo la experiencia de los usuarios y optimizar el manejo de la plata desde el celular”, señaló el equipo de Nequi en su comunicado oficial.

Además, la empresa aseguró que, una vez terminado el mantenimiento, la app funcionará con normalidad y los usuarios podrán notar un mejor desempeño general, tanto en la velocidad de carga como en la estabilidad de las operaciones.