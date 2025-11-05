Publicidad

Bancolombia anuncia buena noticia para sus usuarios de aplicaciones móviles

Bancolombia lanzó un anuncio que tomó por sorpresa a miles de usuarios de sus aplicaciones virtuales. La noticia generó todo tipo de reacciones entre quienes usan sus servicios digitales.

Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

Bancolombia, una de las principales entidades financieras del país, comunicó que no se llevará a cabo el mantenimiento que había anunciado para sus aplicaciones virtuales en la noche del 5 y 6 de noviembre. El mensaje fue transmitido a través de su cuenta oficial en X, donde indicó que los usuarios podrán seguir usando la app sin interrupciones.

El mantenimiento había sido anunciado días antes, señalando que entre las 12:00 a.m. y la 1:00 a.m. de esos días se interrumpirían los servicios de banca virtual para permitir actualizaciones.

Puedes leer: Tres bancos con las mejores tasas de interés para invertir en CDT en noviembre; hasta el 10%

Qué significa que Bancolombia suspenda el mantenimiento de sus aplicaciones móviles?

La decisión de suspender el mantenimiento planificado representa una “buena noticia” para miles de usuarios que dependen de las apps del banco para transacciones diarias. Según el banco, podrán usar sus aplicaciones con normalidad, sin que los procesos de transferencia, pagos o consultas se vean afectados por la actualización.

Además, Bancolombia recordó que los cajeros automáticos y corresponsales bancarios seguirán operando como siempre y que los canales tradicionales de atención al cliente permanecen disponibles para resolver inquietudes.

El mantenimiento programado buscaba reforzar el rendimiento y la seguridad de los sistemas del banco, de acuerdo a un comunicado previo, sin embargo, la entidad decidió finalmente que el servicio podrá mantenerse activo sin interrupciones.

Puedes leer:Bancolombia ayuda a comprar casa y hay remates desde $60 millones

Recomendaciones si soy usuario Bancolombia

Bancolombia aprovechó el anuncio para reiterar una serie de recomendaciones a sus usuarios:

  • No intentar ingresar repetidamente a la aplicación si presenta fallas, para evitar bloqueos automáticos. 
  • Evitar el uso de portales no oficiales o terceros que ofrezcan acceso a la app, con el fin de prevenir intentos de estafa. 
  • Programar pagos o transferencias con anticipación en caso de que haya trabajos de mantenimiento futuros. 

Con la confirmación de que las apps seguirán funcionando con normalidad, los usuarios pueden operar con mayor tranquilidad en un momento de alta demanda digital. El banco busca recuperar la confianza de sus clientes y evitar que las interrupciones afecten la experiencia de uso de sus plataformas virtuales

Mira también: ¿Qué debo hacer para que Bancolombia me pague por la caída de su sistema? | Ojo a los detalles

