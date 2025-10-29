Bancolombia lanza nueva tarjeta débito edición Conavi; así puedes obtenerla

Bancolombia la volvió a hacer, la entidad lanzó una tarjeta de débito inspirada en la antigua Conavi, con el clásico diseño de la abejita que muchos recuerdan con cariño.

Esta edición especial combina historia, estilo y exclusividad, pues sólo habrá 300.000 unidades, debido a que la entidad confirmó que se trata de un lanzamiento exclusivo y limitado, pensado para quienes quieren un producto distintivo en su cartera.

Fecha de salida y unidades disponibles de la tarjeta de débito 'abejita'

El producto estará disponible a partir del 1 de diciembre de 2025 y se distribuirán únicamente 300.000 unidades, así que la rapidez será clave para no quedarse por fuera.



Los clientes que ya tengan una tarjeta de débito Bancolombia inscrita en Apple Pay o Google Pay verán su nuevo plástico activado de forma automática desde el 5 de noviembre.

Este producto no sólo se lanza como un artículo coleccionable, sino también como un reconocimiento a la historia de la banca en Colombia, puesto que la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda (Conavi) fue absorbida por Bancolombia en 2006 en una de las fusiones más grandes del país hasta entonces.

La ‘abejita’ fue un símbolo de ahorro para muchos colombianos durante décadas.

Pasos para solicitar la tarjeta nueva tarjeta débito de Bancolombia

1. Espera a que llegue la fecha de lanzamiento (1 de diciembre).

2. Dirígete a una sucursal de Bancolombia: solo podrá ser expedida y entregada de forma presencial, no por envío a domicilio.

3. Lleva tu documento de identidad.

4. Una vez en la oficina, haz la solicitud del plástico edición especial.

5. Actívalo según las instrucciones del banco.

6. Si ya estás inscrito en Apple Pay o Google Pay y cumples el requisito, el cambio puede hacerse automáticamente.

Tips para obtener tu tarjeta Conavi

Verifica que tu cuenta de ahorros o corriente esté en regla antes de hacer la solicitud.

Ve lo más temprano posible a la sucursal, con 300.000 unidades disponibles, podría agotarse pronto.

Si ya estás usando Apple Pay o Google Pay con tu tarjeta actual, revisa en la app del banco o comunícate para confirmar si eres elegible para el cambio automático.

Pregunta en la sucursal por cualquier costo adicional o condiciones especiales asociadas a esta edición especial.

Conserva tu tarjeta actual hasta que el cambio se confirme, y asegúrate de recibir y activar el nuevo plástico correctamente.

Este lanzamiento mezcla lo funcional , una tarjeta de débito operativa, con lo emocional, un diseño de colección y marca un momento especial en la oferta de Bancolombia para sus usuarios.