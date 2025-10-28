Bancolombia nuevamente presenta fallas; estos son los servicios afectados

Por tercera vez en menos de dos semanas, usuarios en redes reportan que Bancolombia enfrenta una nueva caída en sus servicios digitales, afectando a miles de personas en todo el país.

Desde las primeras horas de este martes, las quejas comenzaron a inundar las redes sociales, donde clientes reportan dificultades a momento de ingresar a la app móvil, realizar transferencias o al momento de pagar con Nequi.

¿Cuándo empezaron a reportar las fallas de Bancolombia?

Según los reportes empezaron a aumentar las caídas del servicio de la entidad bancaria hacia las horas de la mañana, momento en que el aplicación dejó de responder para una gran cantidad de usuarios. Afectando a una gran cantidad de habitantes de todo el país.



Hasta el momento, Bancolombia no se pronuncia con un comunicado oficial sobre la naturaleza de la falla. Sin embargo, en respuestas aisladas a los usuarios en redes como X, la entidad reconoce “intermitencias en los canales digitales” y asegura que su equipo técnico trabaja para restablecer los servicios lo antes posible.

Esta nueva caída generó preocupación entre los clientes, especialmente comerciantes y trabajadores que dependen de las plataformas digitales del banco para sus transacciones diarias.

El incidente se suma a las recientes interrupciones ocurridas el pasado viernes 24 de octubre, cuando una falla en los servidores de la entidad paralizó los servicios durante varias horas. En aquella ocasión, Bancolombia atribuyó el problema a un “inconveniente técnico interno” y prometió mejoras para evitar nuevas afectaciones.

Mientras tanto, los usuarios siguen reportando errores al intentar acceder a la app móvil, la versión web y los servicios asociados a Nequi.

Por ahora, no se conoce el alcance total del fallo ni cuánto tiempo podría tardar en solucionarse. Algunos usuarios indicaron que los cajeros automáticos también presentan demoras o rechazan las operaciones. En redes, crece la molestia ante la falta de comunicación oficial, mientras otros piden respuestas y compensaciones por los inconvenientes.

¿Qué puedo hacer mientras Bancolombia soluciona la caída?

Si la app o la web dejan de funcionar, lo primero es no desesperarte. Evita intentar ingresar muchas veces seguidas, porque podrías bloquear tu cuenta temporalmente. Si necesitas hacer un pago urgente, acércate a un corresponsal bancario o a un cajero automático que esté funcionando.

También es buena idea tener siempre algo de efectivo guardado, por si estas caídas coinciden con momentos en los que necesites comprar algo o pagar un servicio. Además, revisa los canales oficiales de Bancolombia en redes o su página web, donde suelen informar cuándo el sistema vuelve a la normalidad.

