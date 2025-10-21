Ley 'Dejen de fregar': Conoce los horarios en los que los bancos NO pueden llamarte

Publicidad
En Colombia, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2300 de 2023, las entidades financieras, las empresas de cobranza y otras entidades que gestionan deudas o cobran productos como lo son: bancos, cooperativas, operadoras de crédito, entre otros.
se enfrentan a regulaciones más estrictas sobre cuándo y cómo pueden comunicarse con los consumidores.
La norma tiene como objetivo proteger el derecho a la intimidad de los consumidores frente a llamadas, mensajes y gestiones de cobro invasivas, teniendo esto claro:
De acuerdo al artículo 3 de la norma 2300:
Hasta antes de esta ley, muchos consumidores reportaban recibir llamadas de bancos o gestores de cobro en horarios nocturnos, fines de semana o incluso días festivos; prácticas que, según generaban estrés, afectaban la intimidad y violaban en muchos casos los principios de trato justo al consumidor.
La Ley 2300 busca poner límites claros y garantizar que la cobranza se ejecute de forma respetuosa.
Si una entidad financiera o gestor de cobranza te llama fuera del horario permitido, por ejemplo un domingo, festivo o más allá de los horarios efectivos, como usuario puedes:
La Ley 2300 de 2023 representa un avance importante en la protección de los consumidores frente al acoso por parte de entidades que hacen cobros o promociones comerciales.
Saber que existen horas y días en los que no pueden contactarte brinda mayor control y tranquilidad, ya que es tu derecho evitar gestiones fuera de hora y exigir que se respeten los límites establecidos por la normativa.
