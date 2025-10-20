Descubren técnica de estafa a interesados en préstamos; solo piden una cosa

Una situación que se convirtió en reiterativa es el uso de aplicaciones de préstamos en línea, esto como una solución para obtener dinero rápido. Por lo cual, muchos expertos en seguridad digital advierten que aumentan las estafas en este tipo de plataformas tanto en Colombia como en Latinoamérica.

Sumado a esto, el riesgo no solo radica en las altas tasas de interés y usura que luego se convierten el servicio en una amenaza y matoneo constante para la gente; también se han detectado casos en donde depositan dinero a las personas para aplicar intereses abusivos, con el fin de obtener estos dichos beneficios.

Cabe destacar que este tipo de aplicaciones, tienen una propagación muy alta en redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram, estrategia usada para ganar confianza de los usuarios. Al punto que se conoció que muchas de ellas simulan ser entidades financieras reconocidas o proveedores de crédito legítimos para que las personas descarguen un virus en sus equipos.

¿Cómo identificar las estafas de las aplicaciones de préstamos?

Los diferentes expertos de Eset Latinoamérica, empresas de ciberseguridad, mencionaron que es importante desconfiar de los enlaces de cualquier aplicación de préstamos que se mande por WhatsApp o redes sociales. Adicionalmente, recomiendan que las descargas deben hacerse por los diferentes canales oficiales.

Otro factor determinante para descubrir una estafa, es la falta de transparencia que puede existir en estas aplicaciones. Por lo cual, siempre se debe revisar que haya claridad en el tema de la tasa de interés, plazos y políticas. Situación por la cual, si la aplicación no tiene un sitio web confiable, redes inactivas y más lo mejor es desconfiar.

Finalmente, un factor a tener en cuenta es si esta aplicación pide acceso a su lista de contactos, galería de fotos, micrófono o ubicación. Ya que el verdadero objetivo es recopilar datos personales, para luego darse una posible extorsión.

En caso de ser víctima de una estafa a través de una aplicación de préstamos, es fundamental reunir toda la información posible: capturas de pantalla, mensajes y datos del desarrollador o la app. Posteriormente, debe presentar la denuncia ante las autoridades competentes y reportar la aplicación en las tiendas oficiales para evitar que otras personas sean afectadas.

