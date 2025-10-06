TransfiYa deja de funcionar para transferencias de Bancolombia; cómo pasar con Bre-B

Como parte de una transformación tecnológica significativa, Colombia ha presenciado un cambio definitivo en la infraestructura de pagos interbancarios.

TransfiYa, la plataforma que durante años facilitó el envío instantáneo de dinero entre entidades financieras como Bancolombia, ha cesado su función principal de transferencias inmediatas.

Este cierre marca el fin de un capítulo para la plataforma que, entre enero y julio de 2025, había registrado más de 282 millones de transferencias, reflejando un robusto crecimiento del 214% respecto al año anterior.

La transformación obedece a la puesta en marcha de Bre-B, el nuevo sistema de pagos de bajo valor desarrollado y respaldado por el Banco de la República, cuyo objetivo es modernizar la infraestructura financiera del país.



Bre-B, que entró en operación masiva desde el lunes 6 de octubre de 2025 (tras una operación controlada iniciada el 23 de septiembre), busca integrar la totalidad del ecosistema financiero en una plataforma única.

El sistema garantiza la interoperabilidad, permitiendo a los usuarios enviar dinero entre personas, comercios y diversas entidades —incluyendo bancos, cooperativas y billeteras digitales— sin importar la hora o el día.

Se estima que más de 25 millones de usuarios que utilizaban el modelo tradicional de TransfiYa deben migrar a esta experiencia más robusta. La gran promesa de Bre-B es la velocidad: las transferencias se procesan automáticamente y el dinero llega a la cuenta del receptor en un máximo de 20 segundos, eliminando la espera de horas o días.

¿Cómo realizar transferencias con Bre-B?

El corazón del nuevo sistema son las "llaves", códigos únicos que identifican la cuenta bancaria de un usuario, reemplazando la necesidad de conocer el número de cuenta del destinatario.

Los usuarios deben registrar una o varias llaves directamente desde la aplicación o plataforma digital de su entidad financiera (sin necesidad de descargar una app adicional). Estas llaves pueden ser:

El número de celular.

El documento de identidad (cédula).

Un correo electrónico.

Un código alfanumérico personalizado.

Paso a paso para enviar dinero con Bre-B en Bancolombia

Ingreso a la plataforma: Abre la aplicación móvil de Bancolombia. Selección de la opción: Elije la alternativa para enviar dinero mediante Bre-B dentro del menú de pagos o transferencias. Uso de la llave: En lugar de una cuenta bancaria, pon la llave (celular, cédula, correo o código) que le haya proporcionado el destinatario. Confirmación: Ingresa el monto (el límite máximo instantáneo es de COP 11,5 millones) y autoriza el envío.

Aunque el botón de TransfiYa para transferencias desapareció de aplicaciones bancarias el 5 de octubre de 2025, la marca no se extingue del todo.

ACH Colombia, la empresa gestora de la plataforma, confirmó que TransfiYa evolucionará y seguirá estando inmersa en Bre-B. Su enfoque será especializarse en el caso de uso de "solicitar dinero".

Esta funcionalidad, que simplificó la solicitud de recursos entre personas, continuará disponible en más de 20 entidades financieras. Para solicitar dinero, el usuario debe:

Abrir la aplicación de su entidad financiera y buscar la opción "Transfiya" o "Solicitar". Ingresar el número de celular del contacto al que se le pide el dinero. Digitar el monto y enviar la solicitud, la cual el destinatario podrá aceptar o rechazar al instante.

Este cambio marca una nueva etapa para las transferencias inmediatas en Colombia, garantizando mayor seguridad, eficiencia e interoperabilidad bajo el paraguas de Bre-B.

