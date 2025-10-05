Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Si oyes estos dígitos en llamada, cuelga; sería estafa de tarjetas Mastercard Bancolombia

Si oyes estos dígitos en llamada, cuelga; sería estafa de tarjetas Mastercard Bancolombia

Una modalidad de estafa telefónica se intensifica en Colombia, donde los delincuentes explotan información de conocimiento público para generar una falsa confianza en clientes de Bancolombia.