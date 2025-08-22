Denuncian rápida estafa con Nequi; un truco en dos pasos dejó sin ahorros a estudiante

El joven Juan Jiménez denunció en un vídeo de su TikTok que perdió su dinero por una estafa con Nequi, en donde comentó que fue víctima de un hackeo por ciberdelincuentes, y por tal motivo, terminó perdiendo todos su ahorros que tenía para continuar con sus estudios de educación superior.

Puedes leer: Están suplantando la página del Acueducto de Bogotá; recomendaciones para no ser estafado

A Través de un vídeo en TikTok, el joven comentó que perdió todos los fondos que tenía en Nequi, especialmente el dinero que tenía en su cuenta de ahorros con esta billetera virtual, él afirmó que estos recursos estaban destinados para el pago del semestre universitario y los gastos de los próximos meses.



Jiménez a lo largo de su publicación en redes sociales calificó este hecho como un acto muy indignante, esto debido a que el dinero se consiguió trabajando con esfuerzo para cumplir las metas y objetivos personales y por culpa de unos vándalos lo haya perdido en poco tiempo.



¿Cómo hackearon el Nequi de Juan Jiménez?

Según relata este joven, los delincuentes le mandaron un correo electrónico falso, aparentando ser trabajadores de Nequi, en este le notificaron que la cuenta estaba bloqueada por los múltiples intentos fallidos al ingresar a esta aplicación, mensajes que llegaron de manera reiterativa.

Puedes leer: Nunca contestas llamadas de estos números; son 4 prefijos que indican estafa

Hecho que generó que el joven se comunicará con las líneas oficiales de la aplicación, allí un asesor le informó que habían detectado intentos de ingreso desde otro dispositivo y que debía esperar dos horas, después de este tiempo intentó ingresar a la aplicación después de recibir la llamada del estafador que se hizo pasar empleado de esta.

Publicidad

A lo largo de la comunicación telefónica, el estafador le comunicó que su cuenta debía ser restablecida y para esto debía hacer un nuevo procedimiento; tras esto le llegó un correo electrónico donde este le solicitaba enviar una foto de su documento de identidad y una foto del rostro como parte de la validación.

Publicidad

Tras compartir esta información Juan Jiménez pudo ingresar a la aplicación, sin embargo, se dio cuenta que la cuenta fue desocupada por completo. Ante esto, se comunicó con la entidad y tras esperar los dos días hábiles le informaron que no podían intervenir en la recuperación del dinero, ya que se trataba de un problema externo.

Por lo cual, el joven tras comunicarse con Nequi de nueva cuenta le informaron que tenía que dirigirse con las autoridades competentes, hecho por el cual presentó la denuncia con la Superintendencia Financiera de Colombia y aún no ha recibido respuesta por la entidad del estado.

Mira también: ¡SI RECIBES ESTA LLAMADA CUELGA! Nueva modalidad de robo en COLOMBIA: no caigas en la TRAMPA