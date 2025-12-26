¿Vas al banco estos días? Así funcionará Bancolombia en el cierre de diciembre

Si tienes pendientes bancarios y estás pensando en ir a una sucursal en estos últimos días de diciembre, es clave que tengas claro cómo será la atención. Bancolombia ya confirmó los horarios de funcionamiento de sus oficinas para el cierre de 2025 y el arranque de 2026, con ajustes que aplican desde este 26 de diciembre en adelante.

La información es especialmente útil para quienes necesitan hacer trámites presenciales, retirar documentos, resolver procesos específicos o coordinar movimientos empresariales antes de que termine el año. Aunque muchos servicios siguen disponibles de manera digital, no todas las gestiones se pueden hacer en línea.

Desde este jueves 26 de diciembre, las sucursales de Bancolombia operan en horario habitual. Esto aplica también para los días lunes 29 y martes 30 de diciembre, fechas en las que la entidad mantendrá su atención normal al público en la mayoría de ciudades del país.

En el caso de las oficinas que atienden los sábados, Bancolombia confirmó que sí habrá servicio el sábado 27 de diciembre, bajo el horario regular que maneja cada sucursal en ese día.

Bancolombia anuncia cierre de sus oficinas

Eso sí, hay una fecha clave que debes tener muy presente: el miércoles 31 de diciembre no habrá atención presencial en ninguna sucursal del banco, sin excepción. Esto significa que cualquier diligencia que requiera ir físicamente deberá hacerse antes de esa fecha o esperar hasta enero.

Otro punto importante es que la atención presencial se retomará el jueves 2 de enero de 2026, cuando las oficinas volverán a operar con normalidad tras el cierre de año.

Horarios especiales en Cali

Para quienes están en Cali, Bancolombia informó ajustes debido a la Feria de la ciudad. Las sucursales funcionarán los días 26, 29 y 30 de diciembre en jornada reducida, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

El sábado 27 de diciembre, abrirán únicamente las oficinas que operan ese día, entre 8:00 a. m. y 12:00 del mediodía.

Canales digitales de Bancolombia siguen activos

Aunque la atención presencial tiene pausas importantes, Bancolombia recordó que sus canales digitales continúan funcionando sin interrupciones. La app, la sucursal virtual, los cajeros automáticos, transferencias, pagos y servicios de seguridad como bloqueo de tarjetas seguirán disponibles durante todo el cierre de diciembre y el cambio de año.

Esto permite que muchos usuarios puedan resolver operaciones básicas sin necesidad de desplazarse, especialmente en fechas de alta demanda.

Si tienes trámites urgentes o presenciales por resolver, la recomendación es anticiparte y hacerlo entre el 26 y el 30 de diciembre, evitando contratiempos justo antes de que termine el año.