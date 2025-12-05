Banco Agrario adelanta Navidad y consigna hasta 500 mil en diciembre, ¿estás en lista?

Prosperidad Social dispuso que el Banco Agrario sea la entidad financiera responsable de efectuar los desembolsos correspondientes tanto a Renta Ciudadana como a la Devolución del IVA durante este mes crucial.

Los montos entregados en cada ciclo de Renta Ciudadana oscilan entre 220.000 y 500.000 pesos colombianos, manteniendo este programa como el principal apoyo económico para personas en condición de vulnerabilidad financiera en Colombia.

Específicamente, el Banco Agrario otorgará 500.000 pesos a los ciudadanos que figuren en la lista única de beneficiarios.



Puedes leer: Jóvenes a la E 2025: Pasos para postularte a la cuarta convocatoria; hay más de 9.500 becas



Fechas clave de entregas de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó que el sexto y último ciclo de entrega de transferencias monetarias del año dio inicio el 4 de diciembre.

El Banco Agrario informó oficialmente que este sexto ciclo de pagos de Renta Ciudadana se desarrollará del 4 al 15 de diciembre de 2025. Es fundamental destacar que la entrega de los recursos comenzó el jueves 4 de diciembre para los participantes que ya están bancarizados.

Para aquellos hogares que reciben el incentivo mediante giro, la jornada se extenderá del 10 al 21 de diciembre.

Los pagos están dirigidos a los hogares priorizados de acuerdo con la clasificación del Sisbén IV. En este ciclo condicionado, Prosperidad Social verificó el cumplimiento de las corresponsabilidades previamente establecidas para garantizar que las familias accedan a la transferencia.

Publicidad

Los requisitos verificados abarcan dos áreas esenciales: Salud, mediante la verificación de la vacunación y la afiliación a una EPS, y Educación, mediante la comprobación de la matrícula escolar.

Debido a un recorte presupuestal que sufrió la entidad para este año, la entrega del subsidio se ha concentrado únicamente en los hogares ubicados en la clasificación del Grupo A del Sisbén IV, es decir, aquellos en pobreza y pobreza extrema.

Publicidad

No obstante, históricamente, hasta 2024, los beneficiarios también incluían a hogares clasificados en el Grupo B, así como a aquellos en listados de hogares indígenas.

Puedes leer: Beneficios para el Grupo B del Sisbén 2025; subsidios que te dan según puntaje

Los grupos priorizados para este subsidio, según el Sisbén y el Registro Social de Hogares, incluyen hogares en pobreza extrema (A01, A02, A03, A04, A05) y hogares indígenas.

Además, aunque el foco actual es el Grupo A, los criterios históricos también incluían hogares en pobreza moderada (B01, B02, B03, B04).

Es vital que los beneficiarios mantengan actualizada su información en el Sisbén, lo cual es un paso esencial para que los hogares continúen accediendo a los pagos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA.

Esto implica la revisión de datos personales, el domicilio, la estructura familiar y la situación socioeconómica. Prosperidad Social utiliza esta información para definir la elegibilidad de los beneficiarios y asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

Publicidad

La entidad advierte que aquellos que no mantengan sus datos al día corren el riesgo de ser retirados de la base de focalización de los subsidios.

Publicidad

¿Cómo verificar si tu cédula recibe el giro de Banco Agrario?

El Banco Agrario de Colombia coordina la entrega de los recursos a nivel nacional utilizando cuentas bancarias y giros, buscando asegurar una mayor cobertura, seguridad y eficiencia en el desembolso de estos apoyos económicos.

Para verificar si una persona es beneficiaria, debe estar atenta a un mensaje de texto que llegará a su celular notificando el pago, indicando la fecha y el punto asignado. Adicionalmente, los ciudadanos pueden confirmar su estado y punto de pago a través de dos plataformas oficiales:

Consulta en Prosperidad Social (Renta Ciudadana): Acceder al sitio web oficial rentaciudadana

Seleccionar la opción “Renta Ciudadana” y hacer clic en “Consulta de beneficiarios”.

Ingresar el número de cédula en el formulario.

Revisar los datos para conocer el estado actual del subsidio. Consulta de giros en el Banco Agrario: Ingresar a la página web de consultas de giros del Banco Agrario.

Seleccionar el tipo de subsidio (Renta Ciudadana, Devolución del IVA o Colombia Mayor).

Completar los campos requeridos con el tipo y número de documento de identidad.

Ingresar el código captcha y hacer clic en la casilla de “Autorización, tratamiento de datos” para después consultar.

El proceso de selección y conformación de las bases de datos de Renta Ciudadana se actualiza cada seis meses, lo que subraya la importancia de que los colombianos revisen periódicamente si han sido incluidos o excluidos del programa.