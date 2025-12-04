LINK para consultar si tienes giro de Renta Ciudadana en Banco Agrario de diciembre

Si eres parte de los programas Renta Ciudadana o Devolución del IVA, Prosperidad Social confirmó que dará un respiro en esta temporada de fin de año. El sexto y último ciclo de transferencias monetarias de 2025 comenzó y se están entregando en los primeros días de diciembre.

La entidad destinó una inversión masiva para este ciclo, con un monto de $314.979 millones de pesos, aunque otras fuentes mencionan que la inversión total asciende a $324.061 millones para garantizar los recursos.

Esta ayuda llegará a 773.800 hogares a nivel nacional, y dentro de este grupo se prioriza la protección de la primera infancia, beneficiando a 825.700 niños y niñas menores de seis años.



Si tu hogar está en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad socioeconómica, o incluye personas con discapacidad o unidades de intervención indígena, eres una de las prioridades de este programa.



El Banco Agrario de Colombia es, una vez más, el operador encargado de entregar estos dineros. La jornada de pagos para los participantes bancarizados inició el 4 de diciembre.

Por otro lado, si recibes tu incentivo por modalidad de giro, la entrega estará vigente desde el 10 hasta el 21 de diciembre de 2025. Es importante que tengas presente que el pago de los dos subsidios (Devolución del IVA y Renta Ciudadana) está programado para realizarse del 4 al 15 de diciembre.

Recuerda que los pagos de Renta Ciudadana se realizan cada 45 días y el monto que recibes oscila entre los $220.000 y los $500.000, calculado según la suma del costo mensual individual de cada integrante de tu núcleo familiar.

¿Cómo verificar si eres beneficiario de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Saber si tienes un giro pendiente es muy sencillo gracias a las plataformas digitales habilitadas. Debes realizar dos consultas principales: la primera para verificar si fuiste seleccionado y la segunda para saber si el giro ya está en el Banco Agrario.

Para saber si resultaste beneficiario de estas ayudas, debes ingresar a la página oficial de Prosperidad Social.

Entra a la web de Prosperidad Social Selecciona el programa: Elige el tipo de subsidio que deseas consultar, ya sea Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor o Renta Joven. Identifícate: Completa los campos solicitados con tu tipo y número de documento de identificación. Verificación de seguridad: Escribe el código captcha que aparecerá en el recuadro. Acepta y consulta: Haz clic en la casilla de autorización de tratamiento de datos. Luego, avanza con el botón ‘Consultar’. El sistema te mostrará tu punto de pago asignado y toda la información sobre el giro.

El método más rápido para saber si el dinero ya está disponible para ti es a través del portal de consultas del Banco Agrario.

Ingresa al enlace oficial Elige tu identificación: Selecciona tu tipo de identificación (Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, etc.). Digita tu número: Introduce tu número de identificación sin errores. Código de seguridad: Ingresa el código de seguridad o “captcha” que se muestra en la imagen. Verifica: Haz clic en ‘Consultar’.

El sistema te proporcionará la información clave: si tienes un giro programado, la modalidad exacta de pago (abono en cuenta, giro por corresponsal, etc.), la fecha exacta y el lugar específico donde puedes reclamarlo.

Requisitos para cobrar Renta Ciudadana o Devolución del IVA

Para poder retirar el incentivo en el Banco Agrario o sus puntos aliados, debes cumplir con tres requisitos documentales fundamentales, que además acreditan tu permanencia en el programa:

Registro en el Sisbén IV: Es un requisito indispensable para estar en Renta Ciudadana. Tu hogar debe estar inscrito y clasificado, priorizando principalmente los grupos A y B.

Acta de Compromiso y Corresponsabilidad Firmada: Este documento es vital, pues en él aceptas las reglas del programa, incluyendo la asistencia escolar de los menores y los controles de salud. Si no has firmado, la consecuencia directa es la suspensión del incentivo.

Cédula de Ciudadanía vigente: Debes presentar tu identificación original y actualizada. Sin ella, el pago no puede ser retirado bajo ninguna modalidad, ni en entidades bancarias ni en puntos autorizados.

Los giros se entregarán por varios mecanismos para asegurar que el dinero llegue a todo el país: abono en cuenta si estás bancarizado, giro en puntos aliados como Efecty, SuperGiros, Reval, ePago y Punto Pago, y también a través de billeteras digitales como Movii o BICO, según lo disponga este ciclo.