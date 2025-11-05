Abren nuevos subsidios en Bogotá para comprar vivienda o mejorar tu casa este 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El aumento de los subsidios para Reactiva tu Compra fue oficializado en octubre de 2025. La decisión se tomó en atención a las solicitudes de la ciudadanía y, fundamentalmente, debido a la alta cantidad de hogares que cumplían rigurosamente con todos los requisitos del programa pero se habían quedado sin una oportunidad de acceso debido a la limitación inicial de cupos proyectada a principios de año.
Inicialmente, en enero de 2025, la entidad había proyectado la entrega de 6.000 subsidios. Con la adición de estos 1.500 nuevos cupos, se busca beneficiar a aquellos hogares que ya se encuentran en el proceso de postulación, ya sea en lista de espera o en la "cola" del Sistema Único de Acceso a la Vivienda de Bogotá (SUAV).
Puedes leer: Pasajes GRATIS de TransMilenio para usuarios en noviembre; descubre si eres beneficiario
Es crucial entender que esta medida no representa la apertura de nuevas convocatorias; su propósito es dar una respuesta efectiva a las familias que ya completaron los requisitos y están esperando una asignación a través del SUAV.
El programa Reactiva tu Compra está dirigido específicamente a aquellas familias que están a punto de adquirir una vivienda nueva, pero necesitan un impulso final para concretar su cierre financiero.
El valor de este subsidio asciende a $17.082.000 y está disponible para familias cuyos ingresos totales no superen los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (4 SMMLV), que para el contexto del 2025 equivalen a $5.694.000.
Una ventaja significativa de este programa es que permite la concurrencia con otros subsidios provenientes del orden nacional o de cajas de compensación, siempre y cuando la suma de estos apoyos sea destinada a la compra de la misma vivienda.
Publicidad
La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) enfatizó que la gestión de este subsidio debe realizarse directamente con el enajenador (vendedor) de la vivienda.
La entidad es clara al advertir a la ciudadanía que ninguna persona u organización está autorizada para cobrar o solicitar favores a cambio de un subsidio de vivienda del Distrito. Los ciudadanos deben estar atentos y denunciar cualquier irregularidad detectada a través de los canales oficiales.
Publicidad
Puedes leer: No dejes pasar el plazo y actualiza tu Sisbén para que no pierdas subsidios
Bajo la administración actual, se pusieron en marcha un conjunto de siete programas clave con el objetivo de entregar 75.000 subsidios en total, de los cuales 60.000 están orientados a la compra de vivienda y 15.000 al mejoramiento o arrendamiento.
Esta estrategia está orientada a los hogares más vulnerables y de menores ingresos, especialmente aquellos que ganan hasta cuatro salarios mínimos.
Además del Reactiva tu Compra, la oferta incluye:
Para acceder a la mayoría de estos programas, los hogares deben tener ingresos que no superen los 4 SMMLV y, salvo excepciones como víctimas del conflicto armado o el caso de Mejora tu Casa que permite poseedores, ningún miembro debe ser propietario de otra vivienda en Colombia ni haber sido beneficiario de un subsidio previo en los últimos diez años.
Publicidad