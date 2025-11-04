No dejes pasar el plazo y actualiza tu Sisbén para que no pierdas subsidios

Publicidad
El Sisbén es la principal herramienta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para clasificar los hogares según condiciones socio-económicas y así determinar quiénes pueden acceder a subsidios y programas del Sisbén.
Si los datos de tu ficha no están al día por ejemplo, dirección, integrantes del hogar, edad de miembros o estado civil, corres el riesgo de quedar fuera de beneficios como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, subsidios de vivienda o incluso la devolución del IVA.
Las autoridades identificaron situaciones clave en las que sí se debe acudir a actualizar la ficha del Sisbén:
El proceso es gratuito y sencillo, solo debes seguir lo siguientes pasos:
El DNP advierte que si una ficha permanece con inconsistencias sin corregir durante 12 meses, puede ser bloqueada, y tras tres meses más de bloqueo la persona puede ser eliminada del sistema. Esto implica perder acceso a subsidios y programas sociales.
Por último, no actualizar puede significar quedarse sin salud subsidiada, sin subsidio de vivienda o sin ayudas económicas que dependen de la clasificación del Sisbén.
Sigue estas recomendaciones si quieres mantener tu Sisbén:
