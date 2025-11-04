No dejes pasar el plazo y actualiza tu Sisbén para que no pierdas subsidios

El Sisbén es la principal herramienta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para clasificar los hogares según condiciones socio-económicas y así determinar quiénes pueden acceder a subsidios y programas del Sisbén.

Si los datos de tu ficha no están al día por ejemplo, dirección, integrantes del hogar, edad de miembros o estado civil, corres el riesgo de quedar fuera de beneficios como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, subsidios de vivienda o incluso la devolución del IVA.

¿Cuáles son los casos en los que se deben actualizar los datos del Sisbén?

Las autoridades identificaron situaciones clave en las que sí se debe acudir a actualizar la ficha del Sisbén:



Cuando un menor cumple 5 años empieza la escolaridad.

Después de que al niño se le expide tarjeta de identidad (7 años) o al joven se le expide cédula (18 años).

En el momento cambia la composición del hogar: inclusión o exclusión de personas; cambio de domicilio.

Si la ficha presenta una franja roja de “Verificación-Calidad del Registro”, lo que indica inconsistencias.

¿Cómo se realiza el trámite de actualización de datos del Sisbén?

El proceso es gratuito y sencillo, solo debes seguir lo siguientes pasos:



Acércate a la oficina del Sisbén en tu municipio con tu documento de identidad, allí te indican si procede la actualización.

En algunos casos, es posible solicitar la encuesta o actualización de manera virtual, a través del portal oficial.

Al momento de la visita o trámite se verifican datos como el documento de identidad de todos los integrantes del hogar, dirección y servicio público reciente.

Consecuencias de no actualizar a tiempo los datos del Sisbén

El DNP advierte que si una ficha permanece con inconsistencias sin corregir durante 12 meses, puede ser bloqueada, y tras tres meses más de bloqueo la persona puede ser eliminada del sistema. Esto implica perder acceso a subsidios y programas sociales.

Por último, no actualizar puede significar quedarse sin salud subsidiada, sin subsidio de vivienda o sin ayudas económicas que dependen de la clasificación del Sisbén.

Recomendaciones al momento de actualizar los datos del Sisbén

Sigue estas recomendaciones si quieres mantener tu Sisbén:

Verifica tu estado en el sistema del Sisbén, si aparece una franja roja o el estado de 'Verificación', actúa lo antes posible.

No dejes pasar los hitos de edad (como 5, 7, 18 años) en los que se solicita actualización automática.

Si hubo cambios recientes en tu hogar (nuevos miembros, mudanza, cambio en ingresos) solicita la actualización.

Haz el trámite sólo en las oficinas oficiales o a través de la web, no pagues intermediarios.

Guarda el comprobante de la actualización o cierre de trámite como respaldo.

