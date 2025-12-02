Desembolsan platica extra a estudiantes; pasos para reclamar subsidio de transporte escolar

El Distrito de Bogotá puso en marcha una inyección económica crucial para miles de familias, activando el cuarto ciclo de pagos destinado a la movilidad de la comunidad estudiantil de colegios oficiales.

Este beneficio se canaliza a través de dos sistemas de distribución: DaviPlata y la tarjeta personalizada TuLlave – SITP.

Desde el 2 de diciembre de 2025, la Subsecretaría de Bogotá confirmó el inicio de este programa. Este apoyo financiero está enfocado en facilitar el desplazamiento diario de niños y jóvenes que dependen del transporte público para llegar a sus instituciones educativas oficiales.



Para los beneficiarios, es vital conocer los plazos y los mecanismos exactos de redención, que varían según la edad del estudiante y el método de pago asignado.

La estrategia de distribución del subsidio se segmenta para atender las necesidades específicas de los estudiantes, utilizando la tecnología financiera y el sistema de transporte masivo.

El pago mediante la billetera virtual DaviPlata ya se encuentra disponible. Este esquema está principalmente dirigido a estudiantes menores de 14 años matriculados en instituciones oficiales.

También incluye a estudiantes con algún tipo de discapacidad y a aquellas familias que han sido focalizadas previamente conforme a lo establecido en la Resolución 039 de 2018.

Los acudientes que reciben el abono por esta vía tienen una ventana de tiempo estricta para realizar el retiro: 30 días calendario, iniciando el 26 de noviembre y finalizando el 26 de diciembre de 2025.



¿Cómo acceder al subsidio de transporte escolar?

Para acceder a estos recursos, la Secretaría de Educación informó que el acudiente recibirá primero una notificación de la disponibilidad del abono a través de un mensaje de texto (SMS) enviado al número de celular que se encuentra registrado en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT).

Una vez recibida la notificación, el responsable debe seguir estos pasos para reclamar el auxilio de transporte:

Ingreso y autenticación: Acceder a la aplicación DaviPlata o al portal web oficial (www.daviplata.com). Verificación: Autenticarse usando el documento de identidad y la clave personal, y verificar el saldo abonado. Retiro: El dinero puede ser retirado en cajeros automáticos de Davivienda, en las oficinas físicas de la entidad o mediante corresponsales bancarios autorizados. Soporte: Es imprescindible conservar el comprobante de la transacción, ya sea impreso o digital, para utilizarlo como soporte ante cualquier eventual reclamo.

¿Cómo activar el beneficio del subsidio de transporte escolar?

Por otro lado, los estudiantes mayores de 14 años que están matriculados en instituciones oficiales del Distrito y que ya son beneficiarios, reciben el apoyo directamente a través de su tarjeta personalizada TuLlave – SITP.

La Secretaría de Educación anunció que la fecha precisa para la habilitación del abono mediante este sistema se comunicará durante los primeros días de diciembre, específicamente en la primera semana del mes.

A diferencia del retiro único por DaviPlata, el subsidio para TuLlave se estructura en dos fases de disponibilidad, cubriendo un periodo total de 30 días calendario:

Primera fase: El primer abono estará vigente y podrá ser reclamado durante los primeros quince días desde su activación.

El primer abono estará vigente y podrá ser reclamado durante los primeros quince días desde su activación. Segunda fase: El monto restante se habilitará durante los quince días calendario siguientes, asegurando que el apoyo cubra la totalidad del ciclo.

Para activar el subsidio de transporte en la tarjeta TuLlave, los responsables deben:

Esperar notificación: Aguardar la notificación vía SMS al celular registrado en SIMAT. Acudir al punto: Dirigirse a cualquier taquilla oficial de TransMilenio o del SITP. Solicitar activación: Presentar la tarjeta TuLlave personalizada del estudiante y solicitar la activación del subsidio. Confirmar saldo: Es fundamental verificar que la recarga haya sido transferida de forma correcta antes de abandonar el punto de atención.

La Secretaría de Educación hace un llamado enfático a todos los acudientes sobre la importancia crítica de la actualización de la información en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT).

Una comunicación efectiva y la entrega oportuna del subsidio dependen directamente de la exactitud de estos datos.

Los datos que deben ser revisados y actualizados regularmente incluyen:

El número de celular del acudiente (esencial para recibir la notificación por SMS).

Los nombres completos, tanto del estudiante como del acudiente.

La dirección de residencia.

¿Puedo perder el subsidio de transporte estudiantil?

Es importante destacar que la desactualización de la información no resultará en la pérdida definitiva del subsidio. Sin embargo, los montos correspondientes se acumularán y no se entregarán hasta que el acudiente se acerque a la institución educativa para regularizar su información en SIMAT.

Para realizar la actualización de datos, el acudiente debe dirigirse al colegio donde el estudiante se encuentra matriculado, solicitar el cambio en la secretaría académica y presentar los documentos de identidad requeridos.

Se debe confirmar que los ajustes hayan sido registrados correctamente en el sistema para evitar futuras demoras administrativas.

Para cualquier duda o necesidad de aclaración sobre este ciclo de pagos, la entidad recomienda utilizar exclusivamente los canales de comunicación oficiales, pidiendo a los beneficiarios abstenerse de consultar fuentes no autorizadas.