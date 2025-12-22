¿Hombre lobo detenido? Asegura que se convierte en lobo y comienza a aullar

Una situación fuera de lo común se registró en Cartagena y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Un hombre, que había sido retenido por las autoridades tras un intento de robo en vía pública, protagonizó una escena tan inesperada como llamativa dentro de una comisaría de la ciudad, donde aseguró que estaba a punto de convertirse en un lobo.

Todo ocurrió luego de que el sujeto fuera interceptado por uniformados de la Policía Nacional y trasladado a una estación para adelantar el procedimiento correspondiente. Hasta ese momento, la situación parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, una vez dentro de las instalaciones, el comportamiento del hombre cambió por completo y dejó a más de uno desconcertado.

Según se observa en el video que circula ampliamente en plataformas digitales, el sujeto comenzó a mostrarse alterado, se retiró la camiseta y empezó a pedir de manera insistente que lo dejaran salir. Entre gritos y frases confusas, afirmaba que no tenía mucho tiempo antes de sufrir una transformación que, según él, estaba ligada a la fase de la luna.

La escena tomó un giro aún más insólito cuando el hombre empezó a emitir sonidos similares a aullidos, asegurando que se convertiría en un licántropo. En el material audiovisual se escucha cómo repite que la luna estaba en el punto exacto para que ocurriera el cambio, mientras los agentes observaban la situación sin intervenir de manera brusca.

Durante varios minutos, el ambiente dentro de la comisaría estuvo marcado por los gritos, lamentos y sonidos que emitía el sujeto. A pesar de sus afirmaciones, la supuesta transformación nunca ocurrió.

¿Qué pasó con el hombre lobo?

Las autoridades locales confirmaron que el individuo fue puesto a disposición para continuar con el proceso correspondiente por el intento de robo ocurrido horas antes. Tras el incidente dentro de la estación, fue trasladado a un lugar de reclusión preventiva, donde permanecerá mientras se define su situación legal.

La identidad del sujeto no fue revelada, como parte de los protocolos habituales, y tampoco se entregaron mayores detalles sobre su estado. No obstante, el video continúa circulando y acumulando miles de reproducciones, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del momento en Cartagena.

#INSÓLITO 🐺 En una estación de Policía de la ciudad de Cartagena, un hombre recién capturado protagonizó una escena insólita: con los ojos vendados, comenzó a aullar fuerte y a hacer movimientos exagerados, pidiendo que lo liberaran pues se iba a transformar en un “hombre lobo”. pic.twitter.com/ocXU1WhitI — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 22, 2025