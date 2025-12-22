Así puedes encontrar trabajo paso a paso con Siemplea, la nueva plataforma del Gobierno

El Ministerio de Trabajo presentó Siemplea, una nueva plataforma pública desarrollada con inteligencia artificial para modernizar la forma en que los ciudadanos encuentran empleo y las empresas localizan talento en Colombia.
Esta herramienta fue revelada inicialmente en julio durante el Encuentro Nacional de Prestadores del Servicio Público de Empleo, y actualmente se encuentra en etapa de pruebas controladas antes de su lanzamiento oficial.
Lee también: El bono de $230.000 que se pagará en diciembre y enero: revisa si te corresponde
El objetivo principal de Siemplea es ofrecer una forma más eficiente y personalizada de emparejar hojas de vida con vacantes disponibles, utilizando análisis avanzado de perfiles que tiene en cuenta factores como experiencia laboral, ocupación, formación académica, destrezas, idiomas y otros conocimientos específicos, lo que permitirá acortar los tiempos de búsqueda y reducir barreras para los buscadores de empleo.
¿Cómo funcionará Siemplea para empleados y empleadores?
La plataforma funciona con un sistema de inteligencia artificial que analiza distintos factores, como la ubicación, el perfil profesional, la experiencia y algunas condiciones particulares de cada persona.
De esta forma, quienes buscan empleo pueden recibir ofertas más acordes con sus habilidades y situación, mientras que las empresas encuentran candidatos que se ajustan mejor a lo que necesitan.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, Siemplea es la primera herramienta completamente pública en Colombia dedicada a la información y gestión del empleo, administrada por el Servicio Público de Empleo, lo que permite fortalecer el uso de tecnología propia del Estado y garantizar la continuidad del sistema.
Además, el uso de inteligencia artificial busca hacer los procesos más justos y reducir posibles desigualdades en la intermediación laboral.
Publicidad
La plataforma también fue pensada para facilitar el acceso a personas con discapacidad. Cuenta con funciones como navegación por sonidos, botones adaptados y lectores de pantalla, con el objetivo de que más ciudadanos puedan buscar empleo sin enfrentar barreras tecnológicas.
Te puede interesar: Colegios públicos deberán enseñar nuevo idioma a estudiantes a partir de 2026
Publicidad
Especialistas en empleo digital señalan que el uso de inteligencia artificial en plataformas públicas es una tendencia que crece en varios países, ya que permite procesos más rápidos y centrados en las necesidades reales de los usuarios, especialmente en un mercado laboral cada vez más competitivo.
Con el desarrollo de Siemplea, según experto, Colombia apunta a mejorar el acceso al empleo y a crear más oportunidades para la población, en un contexto donde muchas personas todavía enfrentan dificultades para encontrar un trabajo acorde con su perfil y experiencia.
Pasos para inscribirse en Siemplea y buscar empleo
- Ingresar a la plataforma del Servicio Público de Empleo: Siemplea funciona dentro del sistema oficial del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo. El primer paso es entrar a la plataforma habilitada por esta entidad.
- Crear un usuario o iniciar sesión: quienes no tengan cuenta deben registrarse con sus datos personales básicos. Si ya existe un usuario en el Servicio Público de Empleo, se puede ingresar con ese mismo acceso.
- Completar la hoja de vida: es importante diligenciar la información laboral de forma completa y actualizada. La plataforma analiza datos como experiencia, estudios, habilidades, idiomas y ubicación para hacer mejores recomendaciones.
- Activar el perfil para búsqueda de empleo: una vez cargada la información, el perfil debe quedar activo para que el sistema pueda mostrar vacantes acordes al perfil del usuario.
- Recibir ofertas sugeridas por inteligencia artificial: Siemplea usa inteligencia artificial para sugerir vacantes que se ajusten a la experiencia y condiciones del candidato. Estas recomendaciones aparecen directamente en la plataforma.
- Postularse a las vacantes de interés: el usuario puede aplicar a las ofertas que considere adecuadas con solo unos clics, sin necesidad de repetir el proceso en cada empresa.
- Hacer seguimiento a las postulaciones: desde la misma plataforma es posible revisar el estado de las aplicaciones y conocer si el empleador avanza en el proceso.