Así puedes encontrar trabajo paso a paso con Siemplea, la nueva plataforma del Gobierno

El Ministerio de Trabajo presentó Siemplea, una nueva plataforma pública desarrollada con inteligencia artificial para modernizar la forma en que los ciudadanos encuentran empleo y las empresas localizan talento en Colombia.

Esta herramienta fue revelada inicialmente en julio durante el Encuentro Nacional de Prestadores del Servicio Público de Empleo, y actualmente se encuentra en etapa de pruebas controladas antes de su lanzamiento oficial.

El objetivo principal de Siemplea es ofrecer una forma más eficiente y personalizada de emparejar hojas de vida con vacantes disponibles, utilizando análisis avanzado de perfiles que tiene en cuenta factores como experiencia laboral, ocupación, formación académica, destrezas, idiomas y otros conocimientos específicos, lo que permitirá acortar los tiempos de búsqueda y reducir barreras para los buscadores de empleo.



¿Cómo funcionará Siemplea para empleados y empleadores?

La plataforma funciona con un sistema de inteligencia artificial que analiza distintos factores, como la ubicación, el perfil profesional, la experiencia y algunas condiciones particulares de cada persona.



De esta forma, quienes buscan empleo pueden recibir ofertas más acordes con sus habilidades y situación, mientras que las empresas encuentran candidatos que se ajustan mejor a lo que necesitan.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, Siemplea es la primera herramienta completamente pública en Colombia dedicada a la información y gestión del empleo, administrada por el Servicio Público de Empleo, lo que permite fortalecer el uso de tecnología propia del Estado y garantizar la continuidad del sistema.

Además, el uso de inteligencia artificial busca hacer los procesos más justos y reducir posibles desigualdades en la intermediación laboral.

La plataforma también fue pensada para facilitar el acceso a personas con discapacidad. Cuenta con funciones como navegación por sonidos, botones adaptados y lectores de pantalla, con el objetivo de que más ciudadanos puedan buscar empleo sin enfrentar barreras tecnológicas.

Especialistas en empleo digital señalan que el uso de inteligencia artificial en plataformas públicas es una tendencia que crece en varios países, ya que permite procesos más rápidos y centrados en las necesidades reales de los usuarios, especialmente en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Con el desarrollo de Siemplea, según experto, Colombia apunta a mejorar el acceso al empleo y a crear más oportunidades para la población, en un contexto donde muchas personas todavía enfrentan dificultades para encontrar un trabajo acorde con su perfil y experiencia.

