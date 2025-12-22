Colegios públicos deberán enseñar nuevo idioma a estudiantes a partir de 2026

Se conoció que el pénsum académico para 2026 presentará una modificación. Esto debido a que los colegios públicos comenzarán a recibir clases de alemán como parte de su formación escolar. La medida obedece a un acuerdo entre el Ministerio de Educación Nacional, la Embajada de la República Federal de Alemania y el Goethe-Institut.

Por medio de un comunicado en su página, la entidad mencionó que: "busca organizar y poner en marcha un programa conjunto para que los estudiantes de establecimientos educativos públicos aprendan alemán con estándares internacionales, con acompañamiento técnico, académico y cultural de Alemania. Con esta alianza, Colombia da un paso decisivo hacia la internacionalización de la educación, abriendo nuevas puertas para que los estudiantes y docentes puedan acceder a becas, programas de intercambio, formación docente y oportunidades laborales"

De igual forma, explicó el Ministerio de Educación que con esta alianza se busca fortalecer la enseñanza del alemán en los colegios públicos, esto con el fin de ampliar las competencias lingüísticas de los jóvenes de las diferentes regiones del país; de igual forma, se conoció que esto se realizará con estándares internacionales.



¿Cómo se implementará el Alemán en los colegios públicos?

Cabe destacar que la Embajada de Alemania tendrá a su cargo facilitar el diálogo y la articulación diplomática, además de promover la cooperación bilateral en el ámbito educativo. Por otro lado, el Goethe-Institut aportará su experiencia en la enseñanza del idioma alemán a nivel internacional.

Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional tendrá la responsabilidad de implementar el programa en el territorio nacional en los colegios públicos, esto con un trabajo conjunto de las Secretarías de Educación para acompañar el proceso de formación de los docentes, realizar un seguimiento a las instituciones para cumplir los objetivos.

Ante esto, se realizará una Unidad de Coordinación integrada por representantes del Ministerio de Educación, la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut. Dicho equipo se reunirá periódicamente con el fin de evaluar avances, resolver inquietudes y definir ajustes necesarios en la implementación.

Pese a que no se conoce una fecha oficial para el inició de las clases de alemán como asignatura formal para los colegios públicos, el Ministerio indicó que el proceso será gradual y dependerá de cada territorio, la disponibilidad de docentes capacitados y la adaptación de los pensum escolares para esta nueva lengua.