La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Más de 50 estudiantes pierden el año y su cupo para 2026 en reconocido colegio de Bogotá

Más de 50 estudiantes pierden el año y su cupo para 2026 en reconocido colegio de Bogotá

Varias familias solicitaron a la Secretaría de Educación revisar las evaluaciones de los menores y pidieron que se tomen acciones contra el colegio.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales e ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

Padres de familia de 24 estudiantes de grado noveno de un colegio oficial en la localidad de San Cristóbal exigen a las directivas dar explicaciones luego que les informaran que sus hijos perdieron el año escolar y también el cupo para el próximo año.

Situación que generó incomodidad por parte de los acudientes, debido a que además de perder el año, ahora deben buscar una nueva institución para que los jóvenes retomen sus estudios. Tanto es así que uno de los padres de familia mencionó en City Tv, que fueron 24 jóvenes que perdieron el año y otros 20 que están en recuperación.

Puedes leer: Concierto de Dua Lipa en Bogotá: TransMilenio habilita rutas especiales este fin de semana

“Estamos pidiendo que se revise la asignatura de pensamiento lógico y matemáticas, porque los estudiantes aseguran que el docente no los evaluó de forma transparente”, afirmó. Pese a eso, la coordinación académica de este colegio de Bogotá afirmó que aquellos que no logren recuperar las materias importantes no podrían continuar.

¿Cómo fueron los reclamos contra este colegio en Bogotá?

La mujer le contó al medio en cuestión que los jóvenes aprobaron el primer y segundo periodo. Sin embargo, el tercer corte quedó en recuperación. Una vez se supo esto, fueron notificados de manera repentina que había acumulado más materias perdidas y por eso perdieron el cupo.

Puedes leer: Él era Pablo Masmela, capitán del Ejército que apagó la vida de María Mora en Cantón Norte

De igual forma, varios padres de familia cuestionan la forma como la institución educativa realiza sus calificaciones, debido a que indicaron que no se usa el proceso de 0 a 5 como en otras instituciones y que no existen trabajos o evidencias de los trabajos finales y que solo el tercer periodo es el que cuenta.

“La idea del colegio es dejar un sólo décimo y descartar los otros dos novenos. Por eso necesitamos que se respeten los derechos de los estudiantes”, concluyó la madre en la nota periodística.

¿Se puede revisar el caso de este colegio en Bogotá?

Pese a que las 50 familias esperan una respuesta formal de la Secretaría de Educación, se espera que la entidad tome alguna decisión al respecto. De igual forma, se conoció que el Artículo 6° del Decreto 1290 de 2009 establece que cada institución define sus criterios de promoción escolar.

Colegio en Bogotá donde 50 estudiantes perdieron el cupo
Colegio en Bogotá donde 50 estudiantes perdieron el cupo
Foto: imagen tomada de City TV

Sin embargo, dentro de este mismo texto también aparece una garantía clave: "Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, debe garantizar en todos los casos, el cupo para que continúe con su proceso formativo"

Por lo cual, ningún estudiante puede perder su cupo en el año siguiente. Además, si el colegio en Bogotá no informó oportunamente sobre el desempeño de sus alumnos, los padres de familia pueden solicitar una revisión del proceso e imponer una queja en la Secretaría de Educación.

