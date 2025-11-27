Concierto de Dua Lipa en Bogotá: TransMilenio habilita rutas especiales este fin de semana

El sistema de transporte masivo TransMilenio anunció una operación especial para los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre, fechas en las que se realizarán el concierto de Dua Lipa en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

La entidad confirmó que el objetivo de esta estrategia es facilitar tanto la llegada como el retorno de los miles de asistentes que se desplazarán hacia este punto de la ciudad, uno de los más concurridos cuando hay eventos masivos.

Servicios habilitados para la llegada al concierto de Dua Lipa

Según la información oficial, para el ingreso al estadio se mantendrán disponibles 13 servicios troncales en sus horarios habituales. Estos operarán desde las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN, ubicadas sobre la troncal NQS Central, una de las principales vías que conecta varias zonas de Bogotá con el sector de El Campín.



Esta decisión busca distribuir el flujo de pasajeros y evitar congestiones en el acceso al escenario.



Adicionalmente, los asistentes contarán con una oferta de 23 rutas zonales del SITP o TransMiZonal con paraderos ubicados en calles cercanas al estadio, como la calle 63, calle 53, la avenida NQS y la carrera 24.

Estas rutas permitirán que personas provenientes de distintos puntos de la ciudad puedan acercarse al concierto sin depender exclusivamente de la troncal, ampliando la capacidad de movilidad en las horas previas al inicio de los eventos.

Rutas especiales para la salida del concierto

Uno de los puntos principales del plan será el regreso de los asistentes una vez termine el concierto. Para esto, TransMilenio habilitará rutas especiales desde las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN hacia ciertas estaciones de la ciudad como lo son:



Portal 80

Portal Sur

Portal Usme

20 de Julio

Suba

El Dorado

Portal Norte

Portal Américas

La entidad explicó que la operación especial será flexible y se ajustará según la demanda real. Esto significa que la frecuencia y la disponibilidad de buses podrá modificarse en tiempo real dependiendo del número de personas que requieran transporte al finalizar el concierto.

Recomendaciones para los usuarios de TransMilenio

TransMilenio pidió a los asistentes planear su viaje con anticipación y hacer uso del transporte público para evitar congestiones vehiculares en la zona. También reiteró la importancia de mantener cargada y personalizada la tarjeta de transporte antes de llegar al evento, con el fin de agilizar el ingreso tanto al sistema troncal como al zonal.

La entidad recordó además que el servicio zonal operará en su horario habitual, por lo que las rutas especiales estarán concentradas en la oferta troncal y en la operación dispuesta exclusivamente para estos dos eventos. Con estas medidas, TransMilenio busca garantizar un desplazamiento más seguro, ordenado y eficiente para todos los asistentes.

