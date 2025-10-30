Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO de escena surreal en TransMilenio; hombres lavan pollo crudo en plena estación

VIDEO de escena surreal en TransMilenio; hombres lavan pollo crudo en plena estación

Lo que comenzó como una espera habitual terminó convirtiéndose en una escena insólita: dos hombres lavaron un pollo en plena estación de TransMilenio, dejando a todos los presentes sorprendidos.