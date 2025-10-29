Motoladrón intentó quitarle la gorra a un joven y todo terminó de la peor manera

Un intento de hurto terminó de la peor manera para un motociclista en Bogotá, luego de que tratara de arrebatarle una gorra a un joven que caminaba tranquilamente por una vía del sur de la ciudad.

Lo que comenzó como un intento de escape terminó en un accidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector, el hecho ocurrió en plena vía pública cuando el hombre, a bordo de una motocicleta, se acercó a su víctima con la intención de quitarle una gorra.

El joven, sorprendido, intentó alejarse, pero el motociclista forcejeó y emprendió la huida segundos después.

Lo que el presunto ladrón no esperaba era que su plan se derrumbaría casi de inmediato. En su intento por escapar a toda velocidad, terminó perdiendo el control del vehículo y chocó fuertemente contra un camión que se desplazaba por la misma vía. El impacto lo dejó tendido sobre el pavimento mientras los transeúntes, al notar lo ocurrido, corrieron hacia el lugar.

Según testigos, el hombre intentó incorporarse para escapar nuevamente, pero varias personas lo retuvieron mientras otros arremetían contra la motocicleta. En cuestión de segundos, el vehículo fue incendiado frente a la mirada de decenas de curiosos que grababan con sus celulares.

“Eso fue rapidísimo. El tipo trató de correr, pero la gente no lo dejó. Lo que sí no duró nada fue la moto, la prendieron fuego enseguida”, contó un testigo del hecho a medios locales.

El video del robo se hizo viral

Las imágenes del incidente no tardaron en difundirse por redes sociales, generando cientos de comentarios y reacciones entre los usuarios. En los videos se observa cómo la motocicleta queda envuelta en llamas mientras el presunto implicado es atendido por algunos transeúntes que, pese al caos, pidieron una ambulancia para socorrerlo.

De acuerdo con versiones preliminares, el hombre sufrió varias lesiones por el impacto del choque, pero logró sobrevivir. Las autoridades llegaron minutos después al lugar para controlar la situación y retirar la motocicleta calcinada.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que la víctima no perdió la gorra que intentaron arrebatarle. En las grabaciones se aprecia cómo el joven, tras ser sorprendido por el motociclista, forcejea brevemente sin soltar el accesorio. Según algunos comentarios en redes, se trataría de una gorra de colección, un tipo de prenda que puede alcanzar altos precios entre los aficionados y coleccionistas.