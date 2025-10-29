Policía le quita la vida a su expareja y luego acciona el arma contra sí mismo; grabó todo

Un hecho ocurrido en la provincia de Misiones, Argentina, ha encendido nuevamente las alarmas en torno a los conflictos que se viven dentro de los hogares y entre miembros de la fuerza pública. Policía transmitió en vivo su muerte tras agredir a su ex.

El protagonista del suceso fue identificado como Natanael Comes, un joven policía de 27 años que decidió grabar lo ocurrido con su expareja, Daniela Raquel Da Rosa, de 26 años, también integrante de la institución.

El hecho se registró el pasado domingo 26 de octubre y ha generado un profundo impacto entre sus compañeros y la comunidad.

Según los informes preliminares, ambos se conocieron durante su formación en la Escuela Superior de Policía. Desde entonces mantuvieron una relación que, de acuerdo con allegados, había finalizado hacía unos seis meses en buenos términos. Sin embargo, la situación habría cambiado en los últimos días.

De acuerdo con la versión de un jefe policial citado por el diario Clarín, Comes habría llegado a la vivienda de Daniela sin su arma de dotación, presuntamente con la intención de hablar sobre su nuevo vínculo sentimental. No obstante, la conversación se tornó tensa y terminó en una fuerte discusión.

En medio del altercado, el joven habría tomado el arma de la mujer y disparado al celular de ella antes de atacarla directamente. Los gritos alertaron a los vecinos, quienes llamaron de inmediato a las autoridades.

Policía le quita la vida a su expareja

El policía hizo un video atentando contra sí mismo

Cuando la Policía llegó al lugar, Comes se encontraba aún dentro de la vivienda. Durante más de treinta minutos, los agentes intentaron persuadirlo para que entregara el arma y saliera con las manos en alto. Sin embargo, el hombre decidió grabar un video donde se despedía y pronunciaba las palabras: “Los quiero mucho, gracias gente. Lo siento, grupo, lo siento”. Segundos después, se produjo el desenlace fatal.

El video, que circuló brevemente en redes sociales antes de ser eliminado por las autoridades, generó indignación y tristeza en toda la comunidad de Misiones. Muchos usuarios expresaron su repudio y exigieron que se refuercen los controles psicológicos y emocionales dentro de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, la Policía de Misiones confirmó que ambos pertenecían a la institución y que el caso está siendo investigado internamente. “Era una pareja conocida entre los compañeros, pero nunca se reportaron conflictos graves”, aseguró un alto mando de la entidad.

El cuerpo de Daniela Raquel Da Rosa fue trasladado al Instituto Médico Forense para los procedimientos de rigor, mientras que las autoridades recopilan testimonios de los vecinos y compañeros de trabajo de ambos agentes para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos con exactitud.

