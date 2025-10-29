Publicidad

Policía le quita la vida a su expareja y luego acciona el arma contra sí mismo; grabó todo

Un policía grabó un video antes de quitarse la vida tras atacar a su expareja, también miembro de la fuerza. Habían terminado hace seis meses.