Revelan nuevo detalle sobre el día que Brayan Campo acabó con Sofía Delgado, ¿con mormones?

El caso de Sofía Delgado Zúñiga sigue causando impacto en Colombia, especialmente tras los nuevos detalles revelados en el podcast Conducta Delictiva, conducido por los periodistas Kevin Pinzón y Michell Rodríguez. En esta ocasión, la expareja de Brayan Campo, el hombre condenado por acabar con la vida de la menor de 12 años en Candelaria, Valle del Cauca, rompió el silencio y habló por primera vez sobre lo que vivió aquel día.

Durante la conversación, la mujer, quien es madre de la hija de Brayan Campo, relató cómo fueron las horas previas al suceso y compartió un detalle que pocos conocían: aseguró que el día en que ocurrieron los hechos, Brayan se encontraba reunido con un grupo de jóvenes mormones en el negocio familiar, leyendo la Biblia. Según dijo, su comportamiento era completamente tranquilo y no mostró ninguna señal extraña.

“Yo nunca imaginé que Brayan fuera capaz de hacer eso. Hasta el último día lo negué. Él estaba normal, comió tranquilo y conversó con esos muchachos. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar”, contó entre lágrimas durante la entrevista.

La mujer explicó que, después de conocerse la desaparición de Sofía, la Sijín entrevistó a Brayan, quien colaboró sin oponerse e incluso entregó su cédula a las autoridades. “Él decía que quería que encontraran a la niña, y por eso nunca sospeché nada. Pero con los días empezó a tomar licor y a decir que quería acabar con su vida porque estaba cansado”, recordó.

Según su testimonio, Brayan fue llevado al hospital para recibir atención psicológica, pero poco después decidió irse de la casa. Esa decisión despertó las alertas en los investigadores, quienes regresaron a buscarlo. “La Policía me pidió que lo llamara para que fuera a reclamar su cédula, y cuando llegó, también llegaron ellos y se lo llevaron. Yo seguía creyendo que todo era un error”, relató.

La expareja explicó que el impacto de enterarse de la verdad fue tan fuerte que terminó internada en un centro psiquiátrico. “Cuando me di cuenta de todo, sentí que el monstruo que buscaban vivía conmigo. Fue devastador”, expresó.

Además, aprovechó el espacio para pedir respeto hacia su hija, quien también carga con las consecuencias de lo ocurrido. “Mi hija no tiene la culpa de nada, ella también es una víctima. Por eso quiero cerrar este ciclo y que dejen de mencionarla en todo esto”, enfatizó.

En otro momento del podcast, la mujer aseguró que Brayan le confesó algo más: negó haber tenido relación con el caso de Érika Sepúlveda, otra menor hallada sin vida en el Valle del Cauca, pese a que otro interno lo señaló. “Él me dijo que eso era mentira, que no tenía nada que ver con esa niña”, comentó.

Cabe recordar que el 29 de septiembre de 2024, Sofía Delgado fue encontrada sin vida en un cañaduzal de Candelaria, tras varios días desaparecida. Brayan Campo finalmente confesó su responsabilidad y señaló el lugar donde la había dejado, cerrando así uno de los casos más dolorosos del año en el Valle del Cauca.