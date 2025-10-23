Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
CASO BABY DEMONI: NUEVOS DETALLES
NEQUI SIN SERVICIO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Revelan nuevo detalle sobre el día que Brayan Campo acabó con Sofía Delgado, ¿con mormones?

Revelan nuevo detalle sobre el día que Brayan Campo acabó con Sofía Delgado, ¿con mormones?

La expareja de Brayan Campo habló por primera vez y contó detalles desconocidos sobre el día en que falleció la niña de 9 años Sofía Delgado.