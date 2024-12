Mamá de Sofía Delgado se va contra Evelyn Rodas: "De algo ella tuvo que darse cuenta"

Lady Zúñiga, madre de Sofía Delgado, rompió el silencio y expresó sus dudas sobre la versión de Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, quien hasta el momento ha asegurado no tener relación con la muerte de la niña.

En entrevista con Rafael Poveda, Zúñiga señaló que hay detalles que no cuadran y que, en su opinión, Evelyn Rodas debía haber notado algo extraño.

"No necesariamente que ella haya participado, pero en el fondo sabe algo. Porque, llevando tantos años con el esposo, eso es algo incoherente. Uno se da cuenta, presiente algo o nota algo, pero ella dice que nada", comentó Zúñiga, dejando claro que no cree del todo en la inocencia de Evelyn.

¿Por qué hay dudas sobre Evelyn Rodas?

¿Evelyn Rodas mintió? /Foto: redes sociales

Las dudas sobre Evelyn Rodas se incrementaron luego de que los investigadores revelaran que ella lavó toda la ropa de su esposo el mismo día de los hechos, a pesar de haber afirmado inicialmente que no lavaba los domingos .

Además, fue vista aplicando desinfectante y ambientador en un área específica de su casa, lo que levantó sospechas entre las autoridades.

En esa zona, posteriormente, se encontraron rastros de sangre compatibles con los de la niña, tanto en los pisos como en utensilios como una escoba y en el lavamanos.

Pese a estas evidencias, Evelyn Rodas permanece en libertad, ya que, según las autoridades , no existen pruebas suficientes que la vinculen directamente con el caso. Brayan Campo, por su parte, aseguró que su esposa no sabía nada de lo sucedido, un testimonio que Lady Zúñiga pone en duda.

"Yo no creo que él haya hecho eso solo. De algo tiene ella que haberse dado cuenta, pero igual eso está en investigación. Ella supuestamente no tiene nada que ver, no tienen pruebas. Pero yo todo se lo dejo a Dios", declaró la madre de Sofía, quien pide que la justicia no se limite a la condena de Brayan Campo, sino que también investigue a fondo el rol de Evelyn.

Zúñiga también cuestionó cómo fue posible que Brayan pudiera haber sacado el cuerpo de Sofía sin ayuda .

"La niña era muy alta para que cupiera en un costal de alimentos para perros, y ese día había mucha gente buscándola en la tarde", agregó, dejando en el aire una serie de interrogantes que aún esperan respuesta.

La madre de la niña insiste en que el caso no debe quedar impune y que la justicia estará incompleta hasta que se aclare la presunta inocencia de Evelyn Rodas.

Puedes ver | Cronología del caso Sofía Delgado