En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO TENDENCIA
CASO NIÑA DESAPARECIDA EN CAJICÁ
AVIONETA CAE EN MEDELLÍN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Policías son sorprendidos haciendo “pausa activa” en un saltarín de parque: hay video

Policías son sorprendidos haciendo “pausa activa” en un saltarín de parque: hay video

Policías fueron grabados mientras hacían una particular “pausa activa” en un saltarín de parque, y el video generó reacciones en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad