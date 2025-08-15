Policías son sorprendidos haciendo “pausa activa” en un saltarín de parque: hay video

Un video grabado en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá, se volvió tendencia en redes sociales luego de mostrar a un grupo de policías en un plan poco habitual: brincando en un saltarín de parque, como si fueran niños en plena jornada de recreo. Las imágenes, grabadas por un ciudadano en el barrio Los Libertadores, han dividido opiniones y desatado toda clase de comentarios, desde aplausos hasta críticas.

Puedes leer: Abuelos fueron captados recreando un juego de cuando eran pequeños: "Corran, corran"

En la grabación se alcanza a ver a cuatro uniformados que, sin preocuparse demasiado por las miradas curiosas, se suben a la base inflable y comienzan a dar saltos coordinados. La escena, que podría confundirse con la de un grupo de amigos disfrutando de un rato de ocio, rápidamente se convirtió en tendencia con el sello humorístico de las redes: “Estaban a-saltando”, fue uno de los comentarios que más se repitió en tono de burla.

Los segundos capturados en el parque muestran a los policías disfrutando del momento, mientras varias personas observaban a lo lejos. Algunos testigos aseguran que todo sucedió en cuestión de minutos y que después los uniformados siguieron con su patrullaje habitual. Sin embargo, no hizo falta más tiempo para que la grabación circulara a toda velocidad por WhatsApp, Facebook, X y TikTok.

En pocas horas, los usuarios comenzaron a opinar: unos defendieron la escena asegurando que los policías “también son humanos” y que merecen un respiro en medio de sus extensas jornadas. Otros, en cambio, criticaron la acción y recalcaron que deberían estar atentos a la seguridad del sector en lugar de saltar en un inflable.

Publicidad

Puedes leer: Mujer indignada encara a funcionaria por supuesta infidelidad: todo quedó en video



Entre risas y reproches por acto de los policías

El humor, como suele pasar en internet, no faltó. Varios internautas compartieron el video con frases como “la patrulla inflable”, “los Avengers versión San Cristóbal” o “la nueva modalidad de patrullaje aéreo”. Incluso, otros usuarios sugirieron que se trataba de una “pausa activa” improvisada, término que se utiliza en algunas empresas para referirse a breves descansos durante la jornada laboral.

Pero así como hubo carcajadas, también aparecieron voces de inconformidad. Vecinos de la zona opinaron que no está mal que los policías se relajen, pero no en un espacio público y mucho menos vistiendo el uniforme, pues esto puede generar una percepción equivocada sobre su labor.

Publicidad

Lo que parecía una simple ocurrencia terminó generando un debate más amplio. Mientras algunos recalcan que no tiene nada de malo que los uniformados disfruten de unos minutos de diversión, otros sostienen que escenas como estas restan seriedad y credibilidad frente a la ciudadanía.