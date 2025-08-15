Agreden a manicurista por tener más clientas que su exjefa: "No me salva ni mi madre"

Tatiana Rojas, una manicurista venezolana que decidió montar su propio negocio en México, terminó siendo protagonista de un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y que hoy causa indignación.

Las imágenes muestran cómo, en cuestión de segundos, tres personas, dos mujeres y un hombre, llegaron hasta su local. Sin previo aviso, una de las agresoras se le fue encima con golpes repetidos, mientras los otros dos acompañaban el ataque. Todo ocurrió por la espalda, en plena jornada de trabajo, y sin que Tatiana pudiera siquiera reaccionar.

Según la propia víctima, la historia comenzó meses atrás. Trabajó durante cinco meses en el negocio de otra mujer, pero luego decidió independizarse. Con esfuerzo y algo de clientela fiel, abrió su propio emprendimiento de manicura. Esa decisión, asegura, no le cayó nada bien a su antigua jefa.

“Ella empezó a decir que yo me llevé a su personal y a sus clientes. Yo le respondí que podíamos conversar, pero me dijo que no, que tenía que irme de la zona, porque si no iban a atentar contra mi vida”, contó Tatiana en entrevista con el medio N+.El ataque no fue un simple encontrón.

Tatiana denuncia que en medio de los golpes recibió amenazas directas: que si seguía trabajando allí, irían por ella. Y como si fuera poco, después del episodio decidió acudir al Ministerio Público para denunciar… pero al llegar, se encontró con sus agresores.

Ellos también estaban radicando una denuncia, acusándola de “riña”. En ese mismo lugar, según relata, volvieron a advertirle que no se salvaría:

“Me dicen que de esta no me salva ni mi madre, que me van a matar”, afirmó.

¿INTENTO DE FEMINICIDIO A LA MANICURISTA?

El caso, que para ella es un claro intento de acabar con su vida, no recibió la respuesta que esperaba. Ni vigilancia policial, ni botón de auxilio, ni medidas de protección inmediatas. Su abogado insiste en que debería tratarse como un intento de feminicidio, mientras ella sigue trabajando con temor a un nuevo ataque.

Tatiana asegura que incluso un día después del golpe, las mismas personas pasaron frente a su local “haciendo presión”. Y lo que más le duele no es solo la agresión, sino la indiferencia de quienes estaban presentes.

“En el momento que me golpearon, había personas que dejaron que me agredieran como si yo fuera un animal”, lamentó. Mientras espera que las autoridades actúen, Tatiana continúa con su labor, aferrándose a su clientela y a las pruebas en video que muestran claramente lo sucedido.

Una mujer venezolana denuncia agresión por parte de otros locatarios de San Cosme, CDMX; pide que la Fiscalía investigue. #EnUnaHora con @karlaiberia | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/yQfOjC6Ngu — N+ FORO (@nmasforo) August 12, 2025