Mujer muere por caída de rama en la cabeza mientras estaba en un parque; salvó a su hija

En las últimas horas se conoció que una mujer de 32 años murió después que le cayera una rama en la cabeza, esto mientras se encontraba jugando en un parque con su familia. La víctima fue identificada como Madia Kauser, así mismo, se conoció que empujó a su hija de cinco años lejos de un árbol, para salvarle la vida.

La pareja, Wasim Khan le expresó a los medios locales que este trágico evento sucedió en Witton Country Park, en Inglaterra. Así mismo, comentó que cuando esto sucedió él se encontraba unos metros más adelante con su hijo de nueve años, pero al escuchar el estruendo decidió correr hacia Madia y solicitó ayuda de inmediato.

Puede leer más: Fallece reconocido locutor de emisora tras perder lucha contra el cáncer



Sin embargo, este relata que los servicios de emergencia tardaron en llegar 6 minutos después de ser solicitados y a pesar de los esfuerzos de los médicos, no lograron salvarle la vida, por lo que Madia murió en el lugar de los hechos, tras recibir el golpe de una rama en la cabeza.

¿Cómo fue el accidente de la mujer que murió por una rama en la cabeza?

Según comentó Khan a los medios de comunicación locales, este suceso ocurrió el lunes 11 de agosto alrededor de las 20:30 hora local en la zona boscosa del parque, donde afirma que la rama se desprendió de un árbol de un momento a otro y terminó cayendo encima de Madia Kauser.

“Estaba jugando al fútbol con mi hijo y pateé la pelota en la dirección equivocada y fuimos a buscarla (...) escuché un crujido y el árbol simplemente se cayó. No había viento, nada”, contó el esposo de la víctima al medio The Sun.

Publicidad

Después del dramático episodio que le tocó vivir junto a sus hijos, Wasim Khan expresó su mucha gratitud a los médicos, que llegaron solo seis minutos después del llamado de emergencia e intentaron todo lo que tenían a su alcance para salvarla, pero no tuvieron éxito en esta tarea.

Publicidad

“Hablé con alguien de la oficina forense y me dijeron que tenía fracturas en el pecho y que sus pulmones habían colapsado”, detalló, así mismo, comentó que su esposa siempre fue una persona noble y leal y que estaba agradecido con ella por el tiempo que lograron compartir juntos.

Finalmente, Wasin Khan comentó que aún tiene dos hijos pequeños a su cargo, por lo cual hará todo lo posible para que estos crezcan de la mejor manera.

Mira también: Falleció el padre del artista Beéle: enfrentaba graves complicaciones de salud