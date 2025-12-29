Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ROBAN A ESTUDIANTES FALLECIDOS EN ANTIOQUIA
PICO Y PLACA FIN DE AÑO
CALENDARIO DE FESTIVOS 2026
CASO ZULMA GUZMÁN
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Confirmarían club con el que James Rodríguez estaría negociando "en secreto"; un dineral

Confirmarían club con el que James Rodríguez estaría negociando "en secreto"; un dineral

Tras dejar el León de México, el volante colombiano sigue sin definir un nuevo club, con posibilidades en Brasil y otras ligas mientras se acerca el Mundial 2026.

James Rodríguez, futbolista colombiano
El mediocampista colombiano busca equipo luego de salir del León de México
Foto: redes sociales @clubleonfc
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

James Rodríguez, el mediocampista colombiano, sigue generando interés en el mercado de fichajes, ya que aún no se sabe en qué equipo jugará en 2026.

El capitán de la Selección Colombia terminó su etapa con el Club León de México y ahora se encuentra sin contrato, a la espera de definir su próximo destino en un momento clave de cara al Mundial de Fútbol 2026.

Puedes ver: Confirmada fecha y horario del clásico Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

James no renovó con el León tras una temporada en la que fue titular habitual, pero el club decidió no extender su contrato. Esto lo deja como agente libre a partir de enero de 2026, lo que significa que puede negociar con cualquier equipo sin costo de traspaso.

¿Dónde jugará James Rodríguez en 2026?

Una de las versiones más difundidas en plataformas digitales señala que el São Paulo FC de Brasil estaría interesado en repatriar a James Rodríguez.

Según informes, el club paulista supuestamente habría iniciado conversaciones discretas con el entorno del colombiano para ofrecerle un contrato competitivo, con cifras cercanas a 4 millones de dólares al año, con la idea de contar con él para la próxima temporada en Brasil.

Te puede interesar:

  1. Así fue la conmovedora despedida de Mario Alberto Yepes de las canchas; hay VIDEO
    Así fue la conmovedora despedida de Mario Alberto Yepes de las canchas; hay VIDEO
    Foto: Instagram de Mario Alberto Yepes
    Deportes

    Así fue la conmovedora despedida de Mario Alberto Yepes de las canchas; hay VIDEO

  2. Daniela y David Ospina
    Daniela Ospina defiende a David Ospina tras pedidos de retiro
    Foto: redes sociales @Daniela_Ospina5
    Entretenimiento

    Daniela Ospina sale con fuerza a defender a David Ospina tras pedidos de retiro

Esta posibilidad llama la atención porque James ya tuvo un paso por el São Paulo entre 2023 y 2024, aunque esa etapa fue breve y no logró consolidarse como figura del equipo en ese momento. En total disputó 22 partidos, anotó dos goles y repartió cuatro asistencias, pero no logró marcar una diferencia contundente.

Sin embargo, pese a los rumores, medios brasileños niegan que exista un interés real del São Paulo por fichar a James.

Puedes leer: James Rodríguez recibe noticia que preocupa a Colombia a pocos meses del Mundial 2026

Publicidad

Sin embargo, el periodista Gabriel Sá, especializado en cobertura del club paulista, indicó que la información de un regreso no tendría respaldo y que el área deportiva del equipo no estaría trabajando en ese fichaje. Según esa versión, la noticia sería un malentendido o exageración de algunos medios deportivos.

Este cruce de versiones muestra la incertidumbre que ronda el futuro inmediato del volante colombiano. Por ahora no hay confirmación oficial de ningún club sobre el interés formal en contratarlo.

Lee también:

  1. LINK para ver sorteo del Mundial 2026
    EN VIVO del sorteo del Mundial 2026
    Foto: AFP
    Deportes

    LINK para ver en vivo sorteo del Mundial 2026: Grupo de Selección Colombia y sus rivales

  2. Jugador se desploma tras golpe en la cabeza
    Jugador se desploma tras golpe en la cabeza
    /Foto: redes sociales
    Deportes

    Jugador se desploma tras golpe en la cabeza durante tiro libre; estado de salud preocupa

Publicidad

Más allá de Brasil, el nombre de James Rodríguez está sonando en diferentes países. Algunos medios mencionan posibles acercamientos de clubes de la MLS en Estados Unidos, así como interés de equipos europeos de ligas como la española o portuguesa, aunque ninguna oferta formal se ha concretado hasta el momento.

Al parecer, la prioridad del futbolista parece centrarse en encontrar un club donde pueda tener continuidad, minutos de juego y un papel importante, especialmente teniendo en cuenta que el Mundial 2026 está a menos de un año de distancia.

La posibilidad de firmar con un equipo que le permita mantener su nivel competitivo será clave para sus aspiraciones con la selección nacional.

Mientras tanto, la expectativa sigue en aumento entre los aficionados porque cualquier decisión que tome James Rodríguez en este tramo definirá parte importante de su carrera en sus últimos años como profesional.

Mira también: ¿James Rodríguez buscando novias? El futuro del 10 de la Selección Colombia parece incierto

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

James Rodríguez

Fútbol colombiano

Brasil

Redes sociales