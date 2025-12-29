Confirmarían club con el que James Rodríguez estaría negociando "en secreto"; un dineral

James Rodríguez, el mediocampista colombiano, sigue generando interés en el mercado de fichajes, ya que aún no se sabe en qué equipo jugará en 2026.

El capitán de la Selección Colombia terminó su etapa con el Club León de México y ahora se encuentra sin contrato, a la espera de definir su próximo destino en un momento clave de cara al Mundial de Fútbol 2026.

Puedes ver: Confirmada fecha y horario del clásico Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana



James no renovó con el León tras una temporada en la que fue titular habitual, pero el club decidió no extender su contrato. Esto lo deja como agente libre a partir de enero de 2026, lo que significa que puede negociar con cualquier equipo sin costo de traspaso.



¿Dónde jugará James Rodríguez en 2026?

Una de las versiones más difundidas en plataformas digitales señala que el São Paulo FC de Brasil estaría interesado en repatriar a James Rodríguez.



Según informes, el club paulista supuestamente habría iniciado conversaciones discretas con el entorno del colombiano para ofrecerle un contrato competitivo, con cifras cercanas a 4 millones de dólares al año, con la idea de contar con él para la próxima temporada en Brasil.

Esta posibilidad llama la atención porque James ya tuvo un paso por el São Paulo entre 2023 y 2024, aunque esa etapa fue breve y no logró consolidarse como figura del equipo en ese momento. En total disputó 22 partidos, anotó dos goles y repartió cuatro asistencias, pero no logró marcar una diferencia contundente.

Sin embargo, pese a los rumores, medios brasileños niegan que exista un interés real del São Paulo por fichar a James.

Puedes leer: James Rodríguez recibe noticia que preocupa a Colombia a pocos meses del Mundial 2026

Publicidad

Sin embargo, el periodista Gabriel Sá, especializado en cobertura del club paulista, indicó que la información de un regreso no tendría respaldo y que el área deportiva del equipo no estaría trabajando en ese fichaje. Según esa versión, la noticia sería un malentendido o exageración de algunos medios deportivos.

Este cruce de versiones muestra la incertidumbre que ronda el futuro inmediato del volante colombiano. Por ahora no hay confirmación oficial de ningún club sobre el interés formal en contratarlo.

Publicidad

Más allá de Brasil, el nombre de James Rodríguez está sonando en diferentes países. Algunos medios mencionan posibles acercamientos de clubes de la MLS en Estados Unidos, así como interés de equipos europeos de ligas como la española o portuguesa, aunque ninguna oferta formal se ha concretado hasta el momento.

Al parecer, la prioridad del futbolista parece centrarse en encontrar un club donde pueda tener continuidad, minutos de juego y un papel importante, especialmente teniendo en cuenta que el Mundial 2026 está a menos de un año de distancia.

La posibilidad de firmar con un equipo que le permita mantener su nivel competitivo será clave para sus aspiraciones con la selección nacional.

Mientras tanto, la expectativa sigue en aumento entre los aficionados porque cualquier decisión que tome James Rodríguez en este tramo definirá parte importante de su carrera en sus últimos años como profesional.

Mira también: ¿James Rodríguez buscando novias? El futuro del 10 de la Selección Colombia parece incierto