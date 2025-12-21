Así fue la conmovedora despedida de Mario Alberto Yepes de las canchas; hay VIDEO

El fútbol colombiano vivió un capítulo que quedará grabado en la memoria colectiva el sábado 20 de diciembre de 2025. La ciudad de Cali, que vio nacer profesionalmente a Mario Alberto Yepes, se convirtió en el epicentro de un homenaje.

Con un marcador simbólico de 5-5 entre los equipos de "Los Amigos de Yepes" y la "Selección Dorada", el resultado fue lo de menos ante la constelación de figuras que pisaron el césped del Pascual Guerrero.

Desde el pitazo inicial, la atmósfera estaba impregnada de recuerdos de las mejores épocas de la "Tricolor". El evento no solo celebró la carrera de Yepes, sino que sirvió como un reencuentro para la generación que llevó a Colombia a su mejor actuación histórica en un Mundial, el de Brasil 2014.



Jugadores como Radamel Falcao García, quien anotó dos goles en el encuentro, y James Rodríguez (mencionado indirectamente a través del contexto de la Selección), compartieron cancha con ídolos de la infancia de Yepes, como Carlos "El Pibe" Valderrama.

Uno de los momentos que más hizo vibrar a las gradas y a los televidentes que siguieron la transmisión por Disney+ ocurrió en el minuto 29 de la primera mitad. Macnelly Torres, con la visión de juego que lo caracteriza, lanzó un remate desde fuera del área.

Fue entonces cuando René Higuita, a sus 59 años, decidió detener el tiempo: el "Loco" realizó su icónica maniobra del "escorpión", elevando sus pies por encima de su espalda para rechazar el balón, emulando aquella mítica jugada de 1995 en Wembley.

A pesar del paso de los años, los reflejos de la leyenda antioqueña parecieron intactos, desatando una ovación ensordecedora en el estadio.

El partido estuvo repleto de gestos que "desbloquearon recuerdos", como los bailes de Pablo Armero celebrando los goles de la Selección Dorada, tal como lo hicieron en 2014.

Además, se rindió tributo a la historia con la entrega de placas conmemorativas a los campeones de la Copa América 2001, incluyendo a Iván Ramiro Córdoba, Óscar Córdoba y al técnico Francisco "Pacho" Maturana.

¡Se va sustituido el gran capitán!



Mario Alberto Yepes, OVACIONADO por el Pascual Guerrero... Y por toda Colombia



Yepes, visiblemente emocionado, destacó que ser capitán de la Selección es una responsabilidad que va más allá del fútbol: es representar los valores de un país entero.

La presencia internacional también fue notable. Amigos forjados en su paso por grandes clubes europeos y sudamericanos, como los argentinos Javier Saviola y David Trezeguet, viajaron a Cali para acompañar al "Capi".

Yepes agradeció especialmente a Trezeguet por aceptar la invitación no solo al partido, sino por venir a conocer su tierra.

Al final del encuentro, se vivió el momento más emotivo de la noche. Mario Alberto Yepes fue sustituido, y todos los jugadores presentes formaron un pasillo de honor mientras el estadio se fundía en un aplauso cerrado.

El defensor, que se retiró oficialmente de la actividad competitiva a los 40 años, confesó que, a pesar de haberse preparado con anticipación para el retiro, la transición nunca es total. "Sigo muy ligado al fútbol, lo que más extraño es la convivencia en el camerino, las concentraciones", admitió el exjugador.

Yepes también aprovechó el espacio para reflexionar sobre el estado actual del balompié, señalando que la gente añora a figuras de este calibre porque siente que ya no hay tantos grandes referentes en el fútbol mundial.

Sobre su relación con el Deportivo Cali, el equipo de sus amores, manifestó que aunque los próximos meses serán complicados por sus compromisos, siempre mantiene la idea clara de querer ayudar a la institución.

Este homenaje, que incluyó la presencia de otras leyendas como Faustino Asprilla, Freddy Guarín y el árbitro Wilmar Roldán, no fue solo para Yepes.