Exesposa de Mario Yepes, rompe silencio sobre su separación: “Nadie se muere de amor”

Después de meses de estricta discreción y ante el creciente ruido mediático que rodea el nuevo capítulo sentimental del exfutbolista Mario Alberto Yepes, su exesposa, Carolina Villegas, dcidió alzar la voz para ofrecer un testimonio de madurez y transformación personal.

Yepes, el exjugador de la Selección Colombia, puso fin a su vínculo matrimonial con Villegas, su compañera de vida durante dos décadas y madre de sus tres hijos, en 2023.

Aunque la pareja manejó su separación con un silencio total, la atención se disparó cuando el 'Capitán' reapareció en la televisión.



Las imágenes de Yepes y Escobar, incluso siendo "pillados cocinando plan de Amor y Amistad", solo avivaron los rumores sobre una relación inminente.



Este giro en la vida sentimental del exfutbolista redirigió inevitablemente el foco hacia Carolina Villegas, quien, a pesar de haberse mantenido al margen de los reflectores, comenzó a despertar un gran interés en redes sociales.

Tras meses de evitar pronunciarse sobre la ruptura, la empresaria optó por un espacio de intimidad y reflexión para compartir su proceso: el pódcast ‘En familia sin filtros’, en el que conversó junto a su hija.

Villegas abordó el tema del divorcio con una notable serenidad y transparencia, alejándose de cualquier intención de dramatizar o emitir indirectas.

Su mensaje se centró en la imperiosa necesidad del autocuidado, la aceptación del cambio y la capacidad de seguir adelante, incluso después de un lazo tan largo.

Ella dejó claro que su separación no fue producto de un impulso o un conflicto inesperado. Por el contrario, fue el resultado de un "reconocimiento honesto de que el vínculo había llegado a un ciclo inevitable".

Según su propia explicación, persistir en una relación que ya no funcionaba habría significado un "desgaste emocional mayor".

Este acto de honestidad personal la obligó a reevaluar su identidad y su bienestar emocional. Villegas enfatizó una poderosa verdad sobre la importancia de la propia valía, afirmando: "Es fundamental que nos demos importancia a nosotros mismos antes que a otra persona".

Al hablar sobre su experiencia, señaló que hay circunstancias de la vida que "Dios determina, que deben pasar y van a pasar de una u otra forma”.

La reflexión de Villegas sobre el proceso de duelo es, quizás, la parte más poderosa de su testimonio. Subrayó que, aunque las rupturas pueden ser devastadoras, el amor se transforma y nadie debe permitir quedarse "estancado" en el dolor.

“El tiempo es el único que te da respuestas. Todo pasa. Uno puede superarlo, pero hay gente que se enfrasca en una situación. No nos podemos quedar estancado. El tiempo todo lo cura y nadie se muere por amor”, sentenció Villegas, en un mensaje de madurez y resiliencia que resonó fuertemente en el público,.

El mensaje de la empresaria funciona como una declaración de renacimiento. Demostró que, aunque atravesó una dolorosa transformación familiar, logró mantener el respeto y la cordialidad con su exesposo.

De hecho, en septiembre pasado, Yepes fue visto compartiendo un momento amable con su exesposa y una de sus hijas, una imagen de unidad familiar que contrastó con los rumores crecientes sobre su cercanía con Escobar.