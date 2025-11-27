Lowe León queda absuelto en España tras denuncias de su exesposa Liceth Paola Córdoba

La situación legal de Lowe León dio un giro contundente después de que la justicia española concluyera que el artista no cometió ningún acto de violencia en los hechos denunciados por su exesposa, la funcionaria Liceth Paola Córdoba Ramos. No fue una revisión rápida ni ligera. Fueron varios procedimientos, múltiples peritajes, declaraciones, análisis técnicos y el estudio de tres magistrados, quienes llegaron a la misma conclusión: el cantante quedaba absuelto.

España es conocida por tener uno de los sistemas más estrictos en temas de protección y por la firmeza con la que actúa cuando se presentan este tipo de denuncias. Precisamente por esa rigurosidad, las autoridades del país aclararon que no absuelven casos sin una revisión profunda y seria de la evidencia. Y en este proceso, esa evidencia llevó a un mismo destino: Lowe estaba libre de responsabilidad.

De acuerdo con los documentos judiciales, el primer procedimiento relacionado con violencia de género terminó con una decisión clara: Lowe León fue absuelto. Las pruebas no coincidían con las afirmaciones presentadas y, además, las autoridades españolas negaron la medida de protección solicitada por Liceth Córdoba, al no encontrar razones jurídicas para otorgarla.

Segundo procedimiento: otra absolución en hechos señalados como graves

Tiempo después, la historia volvió a repetirse. En un segundo proceso, esta vez por hechos calificados como más graves, los tribunales españoles nuevamente concluyeron que no había fundamento para responsabilizar al artista. La valoración de las pericias y el análisis minucioso de los magistrados terminó reafirmando lo mismo: las acusaciones no tenían sustento fáctico ni jurídico.

En España, este tipo de procesos suelen terminar con decisiones condenatorias cuando las pruebas lo justifican. Por eso llamó la atención que, en este caso, los tres magistrados que evaluaron la situación coincidieran al declararlo absuelto sin ninguna duda.

¿Información omitida ante las autoridades en Colombia?

El comunicado del equipo de Lowe también señala un punto clave: según consta en las actuaciones judiciales, la exesposa del cantante no informó a las autoridades colombianas sobre la existencia de estos procedimientos penales y civiles en España, a pesar de que fueron determinantes para esclarecer los hechos. Esta omisión quedó registrada en los documentos oficiales del proceso europeo.

A su vez, se conoció que actualmente, en territorio español, la funcionaria se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades relacionadas con sustracción de menor, falsa denuncia y manejo inadecuado de custodia y patria potestad en sede civil. Las autoridades también analizan si hubo alguna manipulación para sacar al menor del país sin autorización del artista y si se aprovecharon jurisdicciones con fines no alineados con la esencia de la justicia.