La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Pepe Aguilar graba a Ángela para desmentir rumores sobre supuestos rellenos

Pepe Aguilar graba a Ángela para desmentir rumores sobre supuestos rellenos

El cantante mexicano generó sorpresa en redes tras publicar un video durante un concierto de Ángela Aguilar, situación que desató opiniones divididas y reacciones inmediatas del público.

Pepe y Ángela Aguilar, cantantes mexicanos
Pepe Aguilar graba a Ángela en concierto y abre debate
Foto: Instagram de Pepe y Ángela Aguilar
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

Durante un reciente concierto de Ángela Aguilar en Estados Unidos, Pepe Aguilar generó controversia por un video que difundió en redes sociales, en el que grabó a su hija mientras ella actuaba en el escenario. El objetivo, según él, era responder a rumores de que Ángela supuestamente usaba “rellenos” o “esponjas” para alterar su figura.

Puedes leer: Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en los Grammy: "He estado muy cansado"

Pepe Aguilar en medio de críticas por grabar a su hija en un concierto

En medio de la presentación, Pepe transmitió en vivo desde el palco donde se encontraba y en un momento, enfocó la cámara hacia el cuerpo de Ángela. Hizo un acercamiento, con zoom sobre su figura y comentó de manera irónica: “No pues sí, pinches esponjas, eh”.

Ese gesto se difundió rápidamente en redes sociales y plataformas digitales, generando una ola de críticas. Usuarios y seguidores manifestaron que dicha acción resultaba inapropiada e irrespetuosa, especialmente por tratarse del cuerpo de su propia hija.

En medio de la polémica, muchas personas expresaron su molestia por el enfoque hacia el cuerpo de Ángela, más allá de su talento artístico. Algunos calificaron la acción como “fuera de lo común” y cuestionaron las motivaciones de Pepe para grabar ese video.

Otros, sin embargo, interpretaron que el cantante intentaba defender a su hija de rumores de alteración de su figura y que su intención fue usar el sarcasmo como respuesta a críticas previas sobre su apariencia.

En ese contexto, Pepe también aprovechó para señalar su desacuerdo con las críticas destructivas y pidió a su audiencia dejar de atacar de esa forma.

Contexto de las críticas hacia Ángela Aguilar

No es la primera vez que Ángela Aguilar es blanco de especulaciones sobre su cuerpo. Con anterioridad, la cantante había hablado de los rumores sobre supuestos “rellenos” o “esponjas” y había señalado que sus cambios físicos respondían a factores personales como estrés y pérdida de peso y no a intervenciones externas.

Puedes leer: Christian Nodal destapa verdad sobre tener hijos con Ángela Aguilar; reveló deseo personal

Mientras tanto, la familia no tiene declaraciones públicas confirmadas recientemente que cambien el rumbo del debate. El incidente abre así una discusión más amplia sobre el respeto, la imagen, la vida privada y la responsabilidad mediática cuando se comparte contenido con un público amplio.

Mira también: Le quitan la vida al estilista de Ángela Aguilar en la misma zona de B King y Regio Clown

