Christian Nodal destapa contundente verdad sobre tener hijos con Ángela Aguilar

Christian Nodal, considerado uno de los cantantes más influyentes del regional mexicano, decidió abordar directamente un tema que ha mantenido a sus seguidores en iquietud durante meses: la posibilidad de tener hijos con Ángela Aguilar.

Sus confesiones, registradas en la revista VEA durante la pasada gala de los Latin Grammy, destaparon un panorama familiar ambicioso y a la vez cauteloso.

Puedes leer: Le quitan la vida a estilista de Ángela Aguilar; en el mismo sector que B King y Regio Clown



El intérprete, quien ya es padre de Inti, fruto de su relación anterior con la rapera argentina Cazzu, no solo confirmó que la paternidad es algo que contempla con seriedad junto a la menor de la dinastía Aguilar, sino que reveló una visión clara sobre el timing.



Ante la pregunta directa sobre si se veía siendo papá nuevamente con su esposa, Nodal hizo una pausa reflexiva antes de responder, enfatizando que la decisión recae plenamente en Ángela: “No, yo creo que Ángela todavía… bueno, cuando ella decida yo estaré listo”.

El cantante subrayó que la pareja todavía se considera joven y, aunque el deseo de formar una familia juntos existe, no es algo que busquen apresuradamente.

La máxima que rige sus planes es el consenso: “Cuando ella esté lista, yo estoy listo”. Estas declaraciones demuestran que la base de su relación incluye la responsabilidad y la planificación a largo plazo, más allá del romance y la música.

Las proyecciones de Nodal respecto a su futuro familiar van más allá de un segundo hijo. El artista reveló su deseo personal de tener hasta cuatro hijos a lo largo de su vida.

Publicidad

Sin embargo, esta aspiración está condicionada por la estabilidad y el disfrute mutuo. El cantante prioriza la consolidación de su matrimonio con Ángela, buscando disfrutar de su relación sin las presiones externas que a menudo acompañan a las figuras públicas.

Para Nodal, la paternidad no se limita a un “sueño romántico”, sino que es una decisión que exige una preparación integral y tiempo dedicado.

Publicidad

Su experiencia previa como padre, donde asegura mantener una relación respetuosa con Cazzu y ser responsable con la crianza de su hija Inti, le ha enseñado la importancia de la paciencia y de pensar en la familia de forma integral antes de dar cualquier paso trascendental.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025

Curiosamente, estas revelaciones sobre la estabilidad y los planes a futuro se dieron en el marco de la reciente edición de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas, un evento que también puso a prueba la dinámica pública de la pareja y generó una ola de controversia en redes sociales.

La pareja, que había evitado las apariciones públicas tras el anuncio de su matrimonio por la iglesia, se presentó junta en la alfombra roja, posando de la mano y acompañada por familiares de Ángela, incluyendo a su madre, Aneliz Álvarez, y su hermano, Leonardo Aguilar.

Puedes leer: VIDEO: Cazzu rompe en llanto en pleno concierto tras interpretar 'Piensame', ¿por Nodal?

No obstante, el momento se vio empañado por lo que los videoclips difundidos en redes sociales interpretaron como un supuesto desaire.

Publicidad

Se observó a Ángela Aguilar intentar besar a Nodal en los labios, pero él mantuvo su mirada fija hacia las cámaras, evitando el contacto, aunque posteriormente la abrazó.

Este episodio, que rápidamente se viralizó, fue comparado por los internautas con una conducta similar que Nodal tuvo con su expareja, Julieta Cazzuchelli, en los Latin Grammy de 2023.