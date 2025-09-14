VIDEO: Cazzu rompe en llanto en pleno concierto tras interpretar 'Piensame', ¿por Nodal?

El regreso de Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, a los escenarios con su gira Latinaje este fin de semana dejó momentos tanto icónicos como profundamente emotivos para sus seguidores.

Fue en la Arena Movistar de Buenos Aires donde la artista argentina protagonizó una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales: el llanto incontenible en medio de una desgarradora interpretación de su canción "Piénsame".

El suceso se desarrolló bajo una tenue luz azul. La cantante, en un acto de entrega total, se sentó e incluso se tumbó al suelo para cantar la emotiva pieza.

Sin embargo, el momento se tornó abrumador cuando las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Cazzu se vio obligada a pausar su canto, alejando el micrófono para recuperar el aliento, mientras las lágrimas recorrían sus mejillas.

A pesar del evidente desconsuelo, logró esbozar una sonrisa para su público antes de intentar continuar. No obstante, el nudo en su garganta fue tan intenso que sus fans, conmovidos, la respaldaron cantando la letra por ella, un gesto que se volvió viral y desató una ola de apoyo.

La canción, "Piénsame", del álbum "Nena Trampa", posee una profunda significación para la artista, un detalle que no es ajeno a sus seguidores. Inmediatamente, el emotivo episodio dio pie a diversas teorías sobre el motivo de las lágrimas.

La principal conjetura apunta a Christian Nodal, su expareja y padre de su hija Inti. Se recuerda que en 2022, Cazzu y Nodal compartieron escenario en Guadalajara, Jalisco, donde interpretaron juntos este mismo tema, un recuerdo que, según los fans, pudo haber revivido con fuerza en el concierto.

No obstante, otra teoría alternativa sugiere que la canción "Piénsame" fue originalmente dedicada a su abuela, y su interpretación pudo haber traído recuerdos dolorosos de ella.

La letra de "Piénsame" explora las complejidades del amor y las relaciones desde una perspectiva íntima. Aborda la historia de una mujer que se siente "muy suya" y que, tras abrir su corazón, termina sintiéndose traicionada, lidiando con el arrepentimiento y la ilusión.

Versos como "¿Por qué te cuesta, mi amor, comprender a mi destino? Si así fue que yo nací para estar lejos de aquí, vagando en algún camino" reflejan un espíritu independiente.

Y la dualidad del amor y la despedida se manifiesta en líneas como "Pero cuando pienso en vos, en el hiriente desvelo, me arrepiento del adiós y te escribo una canción para decirte: 'te quiero'", que resuenan profundamente con sus oyentes.

La canción culmina con la confesión: "Que a pesar de que te asombre, lograste que me ilusione convertirme en tu mujer".

Este emotivo momento en el escenario se produjo apenas horas antes del segundo cumpleaños de su hija Inti.

