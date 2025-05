Cazzu rompe silencio y habla contundentemente de Ángela Aguilar: "No es mi primera vez"

Con la transparencia que la ha caracterizado desde el inicio de su carrera, Cazzu enfrentó recientemente a la prensa mexicana y abordó por primera vez uno de los temas más comentados en los medios del espectáculo: su postura frente a Ángela Aguilar, pareja actual de su ex Christian Nodal.

La artista argentina no solo se mostró serena, sino que también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje claro y empático respecto a la polémica que ha rodeado a la intérprete de regional mexicano.

Durante su paso por México, la cantante —quien compartió su ruptura con Nodal en el programa PLP conducido por su amiga La Joaqui en Argentina— fue abordada por periodistas que no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle sobre la relación de su hija Inti con la nueva esposa del intérprete de Dime cómo quieres.

“Estoy muy feliz. No es mi primera vez aquí, siempre vengo y la gente me trata muy bien”, comentó brevemente sobre su estancia en el país. No obstante, fue su respuesta sobre Ángela Aguilar lo que captó toda la atención.

Ante los cuestionamientos sobre los ataques que ha recibido Aguilar en redes sociales desde que se hizo pública su relación con Nodal, Cazzu fue contundente: “Yo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal hayan recaído sobre ella y no lo apoyo en absoluto”, expresó, dejando ver una postura madura y comprensiva.

Tensión entre las familias de Ángela Aguilar y Christian Nodal por Cazzu / Foto: Instagram @cazzu y @nodal

Además, desmintió los rumores que señalaban que Inti no podría convivir con Ángela. “Eso tampoco es cierto. La vida de su papá y su esposa es algo en lo que no me corresponde involucrarme. Él es su padre, y así como yo tengo el derecho de acercar personas a mi vida, él también lo tiene”, afirmó.

La artista de trap también aprovechó para aclarar que entre ella y Nodal no existen conflictos respecto a la custodia de su hija. “Eso no es cierto, nosotros no tenemos ningún problema con la custodia porque no es posible, en verdad”, subrayó, alejándose de cualquier narrativa de enfrentamiento.

Aunque admitió que le resulta incómodo hablar de la nueva relación de su ex pareja —"Sí, por supuesto, es muy difícil"—, la cantante dejó claro que su prioridad sigue siendo el bienestar de su hija: “Lo que más me importa es que se cumplan los derechos de mi hija, y que no se me nieguen mis derechos ni se me dificulte mi vida laboral. Todo lo demás, sinceramente, no me importa”.

Con esta declaración, Cazzu no solo se posiciona como una figura que prioriza la estabilidad emocional de su hija por encima del escándalo mediático, sino también como una voz que llama al respeto y a la empatía en un entorno tan expuesto como lo es la vida pública de los artistas.

Su actitud hacia Ángela Aguilar, lejos de alimentar la controversia, invita a la comprensión: “Uno puede cometer errores”, dijo, lanzando un mensaje de humanidad que no pasó desapercibido.

