En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CAMBIO EN ARRIENDOS
CASO SARA MILLEREY
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Golpe para dueños de vivienda: ley le daría más poder a los inquilinos, ¿pueden adueñarse?

Golpe para dueños de vivienda: ley le daría más poder a los inquilinos, ¿pueden adueñarse?

Una nueva ley sobre arriendos está cambiando las reglas del juego entre propietarios e inquilinos. Descubre cuáles son las novedades y qué implican para los contratos de vivienda.

Publicidad

Publicidad

Publicidad