Aparece mujer que habría denunciado a joven por Facebook y que luego fue encontrado sin vida

La tensión se apoderó del municipio de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, tras la muerte de Dubian Márquez Villa, de 24 años. Su muerte ocurrió en plena vía pública durante la noche del miércoles 20 de agosto, dejando a la comunidad en medio de la incertidumbre y la preocupación.

El hallazgo fue impactante: el cuerpo presentaba varios impactos de bala en la cabeza y junto a él dejaron un panfleto con la frase “por marihuanero y por abusador”.

Horas antes de que ocurriera este hecho, una mujer había publicado en su cuenta de Facebook una denuncia contra Dubian. Allí lo señalaba de ser consumidor habitual de marihuana y de haber afectado la salud de su abuelo por el humo, acusándolo también de acosar a su abuela, una mujer de avanzada edad con movilidad reducida.

Según la información, la mujer no solo escribió el texto, sino que acompañó la denuncia con una fotografía de Dubian caminando por la calle. Esto habría despertado la incomodidad del joven, quien decidió escribirle directamente por mensaje privado pidiéndole que eliminara la publicación.

“Venga mujer, hágame el favor y deje de publicar fotos mías en redes, que esa foto demuestra que voy por la calle caminando normal”, fue el mensaje que dejó en el chat, exigiendo que bajara la publicación. Sin embargo, la mujer no accedió a la petición y la publicación permaneció en su perfil durante todo el día.

Tras conocerse la muerte de Dubian en horas de la noche, la mujer decidió borrar la publicación de su Facebook y no volvió a pronunciarse públicamente. Ese silencio ha generado aún más comentarios y especulaciones entre la comunidad.

Vecinos del sector aseguran que la situación fue demasiado rápida y que nada justifica la manera en que le arrebataron la vida al joven. Incluso, algunos habitantes manifiestan que Dubian no tenía las actitudes por las que fue señalado y piden que la justicia actúe tanto en el caso del homicidio como frente a la publicación hecha por la mujer.

La familia de Dubian también estaría analizando la posibilidad de interponer acciones legales contra la mujer, ya que consideran que su publicación pudo haber tenido un peso importante en lo que terminó pasando.

¿Qué consecuencias podría enfrentar la mujer que denunció en Facebook?

🔹 La denuncia en Facebook no es una denuncia formal

Cuando una persona hace una acusación en redes sociales, esa acción no equivale a un proceso judicial. Para que se abriera una investigación formal contra Dubian, la mujer debió acudir a la Fiscalía o la Policía. Publicar en internet no tiene la misma validez que una denuncia oficial.

🔹 El hecho de que él muriera no la hace responsable automáticamente

La Fiscalía no la va a señalar directamente de lo ocurrido, a menos que surjan pruebas concretas que la vinculen. Podría ser llamada a declarar como testigo, pero no como sospechosa, a menos que aparezcan mensajes, amenazas o testigos que muestren su participación en el homicidio.

🔹 Tener pruebas del supuesto abuso tampoco la compromete con la muerte

Si ella cuenta con pruebas de lo que denunció, esas servirían únicamente para respaldar su versión sobre las acusaciones. Solo si se comprueba que esas pruebas eran falsas o manipuladas para perjudicar al joven, podría enfrentar un proceso por calumnia o injuria.

🔹 Lo que sí es seguro es que la Fiscalía debe investigar de oficio

Cada vez que ocurre una muerte violenta, la justicia revisa todo el contexto, incluidas las acusaciones previas. Por eso, la mujer será escuchada dentro de la investigación, pero eso no significa que quede vinculada como responsable.

En resumen:

La mujer no es automáticamente culpable de la muerte de Dubian por haberlo denunciado en Facebook. Solo sería investigada penalmente si aparecen pruebas directas de su participación en lo ocurrido.