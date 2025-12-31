Don Jediondo recibe respuesta negativa y el futuro de su restaurante queda en vilo

En las últimas horas la Superintendencia de Sociedades acaba de informar que negó a la compañía Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S, la posibilidad de seguir operando mientras avanza su proceso de liquidación judicial. Dicha decisión marca un punto de quiebre para el futuro de los restaurantes.

Por lo cual, mediante la resolución Auto 2025-01-873861 del 30 de diciembre de 2025, la entidad negó la solicitud presentada por la liquidadora de continuar con la ejecución del objeto social de la compañía durante el proceso, esto afirmando que no tienen el suficiente capital para seguir operando.

Ante esto, se conoció que una de las determinaciones adoptadas por la Superintendencia hacía el restaurante de Don Jediondo, es que ordenó verificar un posible estado de control o existencia de un grupo empresarial, en atención a la vinculación de terceros en las operaciones de la sociedad, conforme a lo dispuesto en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio.



¿Qué más se conoció sobre la decisión contra el restaurante de Don Jediondo?

Por otro lado, se conoció que la liquidará deberá presentar un proyecto de graduación y calificación de créditos, así como el inventario de activos. Esto con el fin de avanzar hacia la distribución de los recursos entre los acreedores, de acuerdo con la prelación legal establecida.

Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que las actuaciones adelantadas en este caso responden al objetivo de fortalecer la transparencia y la claridad del proceso concursal en el caso del restaurante de Don Jediondo.

“Las decisiones adoptadas permiten reafirmar que la Superintendencia verifica de manera rigurosa el estado real de las compañías antes de resolver las solicitudes sometidas a su consideración, con el fin de proteger el interés general y los derechos de los acreedores”, afirmó.

Dicha decisión aparece por el rumor que hubo hace algunos meses, donde se llegó a plantear la posibilidad de que el restaurante Don Jediondo Sopitas y Parrillas pudiera seguir en operaciones mientras se resolvía su futuro económico, esto con el fin de generar caja para el establecimiento.

Recordemos que desde el pasado 27 de agosto del 2025, el restaurante 'Don Jediondo Sopitas y Parrilla' entró en el proceso de liquidación judicial, esto tras no cumplir con las obligaciones que tenía tras entrar a la ley de quiebras. Debido a que el establecimiento tenía más de $14.000 millones, por lo cual la entidad del estado decidió liquidar la cadena de restaurantes.

