Don Jediondo lanza triste súplica a colombianos para salvar sus restaurantes

Una de las noticias que generó mucho impactó fue la decisión de darse los cierres de la cadena de restaurantes ‘Don Jediondo Sopitas y Parrilla’, hecho que provocó que el humorista mandará una invitación a todos los colombianos mediante sus redes sociales, en donde les pide consumir sus productos para poderle pagar a sus trabajadores.

Por medio de su red social de Instagram, Pedro Gonzáles o más conocido como Don Jediondo, le suplicó a los colombianos un apoyó para consumir sus productos esto mientras, con el fin de brindarle un sueldo a los trabajadores de su restaurante, esto mientras saca un pañuelo y afirmó que va seguir adelante con sus proyectos.

Puedes leer: Hernán Orjuela rompe el silencio ante acusaciones de estafa a Don Jediondo; estalló

"Mientras la llama esté viva y el fogón esté encendido hay esperanza. Esperanza de que doña María, don Jairo, doña Rosita, nuestros trabajadores y trabajadoras sigan recibiendo el sueldo", agregó Don Jediondo en una historia de su red social, además compartió un hashtag en redes sociales donde dice #HagámosleElGastoADonJediondo.

Sumado a esto explicó el humorista que todo el dinero que ingresa al restaurante en estos momentos será administrado por el Estado y con eso saldrá el sueldo de los 183 trabajadores que tiene en su cadena de restaurante y finalmente agradeció a las personas que lo han apoyado tras darse los cierres de los establecimientos.



¿Qué ocurrió con los restaurantes de Don Jediondo?

Según la Superintendencia de Sociedades los restaurantes 'Don Jediondo Sopitas y Parrilla' entró en el proceso de liquidación judicial, esto tras no cumplir con las obligaciones que tenía tras entrar a la ley de quiebras, decisión el pasado 27 de agosto del 2025.

Publicidad

“El juez del concurso, en el periodo de seguimiento, reafirmó el constante incumplimiento frente a obligaciones con algunas entidades como Colpensiones, Dian, Porvenir y Protección. La sociedad no logró normalizar su situación financiera ni demostrar capacidad de cumplimiento”, destacó el ente de control mediante su explicación.

Puedes leer: Reconocido comediante pierde la vida en medio de un tiroteo; tenía 52 años

Publicidad

Además agregó que la cadena de restaurantes de Don Jediondo estaba en proceso de reorganización desde el pasado 22 de agosto, pero después de no poder cumplir las obligaciones cumplidas, incluyendo los diferentes pagos fiscales de seguridad social y gastos de alimentación, la mejor decisión fue entrar a la insolvencia.

Esto debido a que el restaurante pese a entrar en reorganización, no logró responder por las deudas de más de $14.000 millones, por lo cual la entidad del estado decidió liquidar la cadena de restaurantes.