Don Jediondo lanza triste súplica a colombianos para salvar sus restaurantes

Don Jediondo lanza triste súplica a colombianos para salvar sus restaurantes

El reconocido humorista Don Jediondo usó sus redes sociales para mandarle un mensaje a todos los colombianos, debido a la crisis que está atravesando y como lo pueden ayudar.

