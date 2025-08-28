Reconocida presentadora nacional deslumbró a sus seguidores; se dejó las canas

Una reconocida presentadora de televisión, Silvia Corzo volvió a ser tendencia en los últimos días al publicar una foto de como se encuentra actualmente, donde esta dejó sorprendido a sus seguidores al seguir la tendencia de dejarse las canas al natural y mostrarlas con orgullo.

Por medio de su red social de Instagram, Silvia Corzo y mostró con orgullo que se dejó el pelo largo y ahora luce una melena de color gris, así mismo, busca incentivar a otras mujeres que hagan esto sin sentir miedo del que dirán y acepten el color del pelo de este tono grisáceo.



Durante varias publicaciones en su feed de Instagram, la presentadora que estuvo en Noticias Caracol hasta el año 2011, compartió varias fotos de como era la transición paulatina de tener su pelo al natural y como estaba orgullosa de tenerlo de este color, esto al tener el cabello al estilo pixie y luego otros estilos.

¿Quién es Silvio Corzo?

Silvia Corzo es recordada por haber sido la cara en Noticias Caracol hasta el año 2011, época que decidió retirarse de este medio, sumado a esto la presentadora tuvo un paso por Noticias Uno, donde alcanzó un India Catalina. En su hoja de vida aparece su periplo en medios como W Radio y Canal RCN.

Posteriormente, se conoció que la presentadora consiguió un nuevo espacio en la FM Plus y de lunes a jueves a las 9 p.m. conduce su propio programa, denominado ‘Siempre contigo’. El espacio, como confirmó la periodista, es un sueño hecho realidad para ella debido a que por fin podrá compartir la experiencia con las personas.

“Soñé por mucho tiempo con un espacio en el que pudiera oír las voces de las personas que están al otro lado de la cámara o del micrófono, me pregunté muchas veces cómo se sentían al final del día después de haber estado viviendo sus vidas, luchando con sus propios miedos, superando sus retos, trabajando y a la vez recibiendo toda la información que se produce constantemente. "Siempre Contigo" es un espacio para que todo el que quiera hablar desde su corazón se sienta escuchado, quien quiera compartir sus alegrías y tristezas se sienta cercano y quien esté solo se sienta acompañado“, manifestó Corzo en sus redes sociales.

Muchos seguidores en redes sociales, comentan que Corzo es una mujer muy espiritual y conectada con su fuerza interior, así que esta decisión puede tener tal trascendencia, además de la felicidad que tuvo al momento de aceptar el espacio radial.