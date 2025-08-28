En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CURSO GRATIS DE CONDUCCIÓN
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Reconocida presentadora nacional deslumbró a sus seguidores; se dejó las canas

Reconocida presentadora nacional deslumbró a sus seguidores; se dejó las canas

La reconocida presentadora con pasado en Noticias Caracol compartió su nuevo look en sus redes y explicó que está haciendo con su vida profesional, después de mucho tiempo fuera del medio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad