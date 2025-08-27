En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
FESTIVAL POPULAR AL PAQUE 2025
LINK CLASES DE NATACIÓN CON COMPENSAR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Rafael Santos sobre la estatua de Diomedes Díaz: “Les ha hecho el milagro”

Rafael Santos sobre la estatua de Diomedes Díaz: “Les ha hecho el milagro”

Uno de los hijos de Diomedes Díaz, Rafael Santos, explicó cómo la leyenda urbana de la estatua de su padre es verdad y contó algunas situaciones reales detrás de esto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad