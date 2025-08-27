Rafael Santos sobre la estatua de Diomedes Díaz: “Les ha hecho el milagro”

Rafael Santos, uno de los hijos del cacique de la música, Diomedes Diaz, explicó que uno de los homenajes más simbólicos que hay con su padre, la estatua en el Parque de la Provincia, en Valledupar, cumple con la leyenda que hay y comentó que conoce hasta 5 casos de esto.

Puedes leer: Así fue como compositor que escribió para Diomedes Díaz acabó con su esposa embarazada

Recordemos que luego del fallecimiento en 2013 que se presentó tras el fallecimiento de Diomedes Diaz, existieron nuevas formas de recordar y mantener vivo su legado, a lo que el más representativo se encuentra en Valledupar, famoso por las leyendas urbanas que hay dentro de esta.



La creencia que existe alrededor de la escultura de Diomedes está relacionada con el tema de la fertilidad de las mujeres. Según el relato difundido por el mismo Rafael Santos, hijo mayor del cantante, existe la tradición entre algunas mujeres de sentarse en las piernas de la estatua, besarla en la frente y pedir el deseo de quedar embarazadas, para que terminen con este estado.



¿Qué comentó Rafael Santos sobre la estatua de Diomedes Díaz?

En medio de una entrevista Rafael Santos, explicó que no quería creer en el milagro que hay alrededor de la estatua de su papá. “Yo no lo quería creer, pero es verdad; hay filas de mujeres que lo hacen y ya van como cinco que han quedado en embarazo”, relató el también cantante vallenato, para Buen Día Colombia.

Te puede interesar: Rafa Pérez y el inédito motivo por el que salió de Kvrass; no se guardó nada

Sumado a esto también explicó que lo que alguna vez inició como una anécdota no tardó en volverse viral y en alimentar aún más la fascinación popular. Se conoció en redes, como este comentario causó sorpresa, incredulidad y humor, consolidando la estatua como un punto de referencia no solo turístico, sino también cultural y hasta “milagroso”.

Publicidad

Estatua de Diomedes Díaz en Valledupar Foto tomada de redes sociales

Publicidad

Adicionalmente, a lo comentado por Rafael Santos se han conocido situaciones en donde mujeres se han sentado en las piernas de la estatua y hacer el ritual procedente terminaron en una situación de embarazo, hecho que alimentó más la curiosidad por las personas de conocer la estatua.

De esta manera, Diomedes Díaz continúa siendo un fenómeno cultural. Su música, su vida llena de polémicas y ahora las leyendas en torno a su estatua, demuestran que su presencia sigue latente en el imaginario colectivo. Para algunos es un símbolo de la tradición vallenata, para otros un personaje controvertido, y para no pocos, incluso después de su muerte.

Mira también: Rafael Santos revela la última conversación que tuvo con Diomedes Díaz antes de su muerte