Rafa Pérez y el inédito motivo por el que salió de Kvrass; no se guardó nada

Rafa Pérez, una de las voces más reconocibles del vallenato, compartió en entrevista exclusiva con El Klub de la Kalle, los diversos motivos que lo llevaron a tomar la drástica decisión de separarse de la agrupación Kvrass, además de mencionar otros temas relacionados a su carrera profesional.

El artista comentó que contrario a lo que muchos podrían pensar, esta decisión no fue tomada por una disputa con sus compañeros, sino que se debió a una crisis de conciencia y propósito que tuvo sobre la temática musical que se encontraba tocando en ese momento, hecho que mostró un antes y un después en su carrera musical.



Según relató Rafa en la entrevista, la "gota que rebosó la copa" fue la elección de una canción en particular: "Qué borrachera". Aunque reconoce que la canción "no era mala" y prometía ser muy pegajosa. Sin embargo, algo en su corazón le dijo que no podía cantarle eso a sus hijos y a las nuevas generaciones.

Tras esta revelación, Rafa Pérez sintió la responsabilidad social como artista sobre los mensajes que debía transmitir, anhelando un repertorio más constructivo, de amor, respeto, liderazgo, crecimiento y fe en Dios, diferente a ese tipo de mensajes, además de los conflictos que tenía en la agrupación.

Sumado a esto, comentó que el ambiente en el grupo ya no era el mejor a nivel anímico y de convivencia, debido a las discusiones diarias por "alguna bobada". En ese contexto, Rafa no consideró oportuno discutir sobre la idoneidad de la canción, pues entendía que la decisión de sus compañeros se basaba en el interés del grupo. Su decisión fue profundamente personal: un día le comunicó a su esposa, Milagros, que no se sentía bien, que no quería cantar ese tipo de temas y que necesitaba "decir otras cosas".



¿Rafa Pérez se arrepiente de abandonar Kvrass?

Por otro lado, a lo largo de su relato, Rafa Pérez comentó que no tiene ningún arrepentimiento. Al punto que afirmó: "Nunca me he arrepentido de nada de lo que he hecho en mi vida gracias a Dios". Para él, Dios siempre tiene propósitos en cada momento de la vida, incluso en aquellos que no se entienden o no gustan al principio. Superar esos "desiertos" y mirar hacia atrás le ha permitido comprender que Dios lo estaba "edificando".

Esta filosofía, que le fue inculcada por su madre desde el primer momento, le ha permitido ver los errores como oportunidades de aprendizaje y no sufrir por el pasado. Así mismo, comentó que una de sus últimas canciones tiene relación con estos temas.

La canción "Las Mieles del Triunfo", fue una petición especial a Dios para que la gente la disfruta sin prejuicios religiosos, pero, también esta contiene un poderoso mensaje, sobre la manera de salir adelante. Por lo cual, la salida de Rafa Pérez de Kvrass no solo lo transformó personal y artísticamente, sino que también redefinió su compromiso con la música vallenata y la sociedad.

