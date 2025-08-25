Mariana Pajón deja boquiabierto a sus seguidores: "Amo ver mi pancita crecer"

En las últimas horas, la medallista olímpica Mariana Pajón compartió algunas fotos a sus seguidores sobre su etapa de embarazo junto a su esposo, el también ciclista franco-colombiano Vicent Pelluard, donde se evidencia la emoción que tiene por la llegada de su primogénito.

Por medio de sus redes sociales, la múltiple campeona de BMX compartió unas imágenes en una playa donde se evidencia que está por la llegada de su primer hijo, al escribir dentro de la publicación: “Amo ver mi pancita crecer”, esto mientras presume su cuerpo en esta etapa de gestación.

“El corazón ya late distinto. Todo se siente más real, más mágico. Ya te imaginamos y soñamos. Nuestro mundo cambió de color y armamos la primera de muchas aventuras juntos”, escribieron Mariana y Vincent como pie de foto, hecho que generó diferentes reacciones en redes sociales.

Recordemos que la pareja anunció con un video lleno de simbolismo el sexo del bebé que esperan. Donde por medio de unas imágenes, ambos armaron una bicicleta en miniatura, al punto de alternando piezas de color rosa y azul, y estas la terminaron con un carácter azul intenso, revelando así que el bebé será un niño.

¿Cuándo anunció Mariana Pajón su embarazo?

Según la misma medallista olímpica, Mariana Pajón compartió el pasado 16 de junio cuando junto a su esposo una pequeña bicicleta marcada con el número 220, el cual tiene un simbolismo en las competencias internacionales, donde afirmaron que tendrán un latido más en su familia y destacó que: “Bebé Pelluard Pajón en camino”.

Publicidad

Días después se conoció que Pajón tiene toda la intención de que su próximo primogénito nazca en el país. Sin embargo, cabe recordar que la pareja mantuvo en secreto esta situación debido al mal trago que tuvieron, cuando perdieron a su otro hijo; por lo cual, el anunció de este se dio cuando la campeona de BMX tenía ya 5 meses de gestación.

Publicidad

Finalmente, por medio de una reciente dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en redes sociales, la bicicrosista se refirió al dilema del nombre de su hijo. Explicó que todavía no han definido una opción de este y saben que es importante tomarse el tiempo suficiente para elegirlo, aunque, si destacó que buscarán un nombre que suene bien en español e inglés.

Mira también: ¡PAOLA JARA ESTÁ EMBARAZADA! Tiene tres meses y Jessi Uribe reveló tierna ecografía 🥰