La tentación que enfrentó ‘Mateito’ antes del atentado: su hermano confesó todo

Jorge Soto reveló en El Klub de La Kalle el dramático preludio del atentado que dejó a su hermano, John Alex Ortiz (el icónico Mateo de Pandillas, Guerra y Paz), en una silla de ruedas. El actor compartió que la tragedia se vincula directamente con una tentación que el diablo usó, conocedor de la debilidad específica de su hermano.

Sumado a esto, Soto cuenta que el día del accidente, John Alex, quien había estado grabando Pandillas, Guerra y Paz, se sentía agotado y tenía un dolor de cabeza. Un amigo lo invitó a una fiesta, pero John inicialmente se mostró reacio, prefiriendo quedarse en casa. Pero, resaltó que:"el diablo sabe que eso le gusta a cada ratón".

La debilidad de John Alex, según su hermano, era el gusto por "ver mujeres desnudas". El amigo, instigado por la tentación, le ofreció el anzuelo perfecto: "Vamos a ver striptis". Jorge relata que, en cuanto su hermano escuchó dichas palabras“se le quitó el dolor de cabeza” y decidió ir a la fiesta.



¿Qué más reveló Jorge Soto sobre su hermano?

El actor comentó que en una fiesta de rap en el centro de Bogotá. John Alex, se enfrentó a un pelado que intentó robarle la gorra. Pero, debido a que este no no se achantó, replicándole al ladrón que no viniera a robarle a él.

El incidente enfureció al asaltante, quien, bajo los efectos del alcohol y las drogas, se "enloqueció". Cuando John Alex se disponía a tomar un taxi, otro carro se interpuso. El agresor se bajó, abrió el baúl y pronunció una frase escalofriante dirigida a Mateo, el personaje que John interpretaba en televisión: “Los actores también se mueren”.

El joven, de tan solo 15 años, le propinó tres disparos. Jorge Soto recalcó que el ataque se debió a la "ignorancia de la televisión," ya que su hermano hacía el papel de malo en Pandillas, Guerra y Paz, un rol que la gente confundió con su vida real.

Este trágico suceso llevó a su madre a volverse una "guerrera religiosa" que empezó a orar por su hijo, marcando el inicio de la transformación espiritual de toda la familia. A pesar de los pronósticos médicos de que John nunca caminaría ni tendría hijos, su fe llevó a que tuviera dos hijos, desafiando a la ciencia.

