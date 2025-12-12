Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
EXTRAÑO CASO EN BOGOTÁ
CASO JAIME MORENO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La tentación que enfrentó ‘Mateito’ antes del atentado: su hermano confesó todo

La tentación que enfrentó ‘Mateito’ antes del atentado: su hermano confesó todo

Jorge Soto, hermano de ‘Mateito’ contó un hecho que sucedió antes del atentado, para los micrófonos de El Klub de La Kalle.

La tentación que enfrentó ‘Mateito’ antes del atentado: su hermano lo confesó todo
La tentación que enfrentó ‘Mateito’ antes del atentado: su hermano lo confesó todo
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de la La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

Jorge Soto reveló en El Klub de La Kalle el dramático preludio del atentado que dejó a su hermano, John Alex Ortiz (el icónico Mateo de Pandillas, Guerra y Paz), en una silla de ruedas. El actor compartió que la tragedia se vincula directamente con una tentación que el diablo usó, conocedor de la debilidad específica de su hermano.

Sumado a esto, Soto cuenta que el día del accidente, John Alex, quien había estado grabando Pandillas, Guerra y Paz, se sentía agotado y tenía un dolor de cabeza. Un amigo lo invitó a una fiesta, pero John inicialmente se mostró reacio, prefiriendo quedarse en casa. Pero, resaltó que:"el diablo sabe que eso le gusta a cada ratón".

Puedes leer: Jorge Soto revela la razón por la que su esposa dejó su carrera para ir a Estados Unidos

La debilidad de John Alex, según su hermano, era el gusto por "ver mujeres desnudas". El amigo, instigado por la tentación, le ofreció el anzuelo perfecto: "Vamos a ver striptis". Jorge relata que, en cuanto su hermano escuchó dichas palabras“se le quitó el dolor de cabeza” y decidió ir a la fiesta.

Te puede interesar

  1. Hermano de Mateito, de Pandillas Guerra y Paz, revela detalles del día de la agresión
    Hermano de Mateito, de Pandillas Guerra y Paz, revela detalles del día de la agresión
    Foto: La Kalle redes sociales
    Farándula

    Hermano de Mateito, de Pandillas Guerra y Paz, revela detalles del día de la agresión

  2. Juan Baptista, actor venezolano
    Juan Baptista habla sobre su parálisis facial
    Foto: Caracol televisión
    Farándula

    Reconocido actor de Pasión de Gavilanes sufre episodio de parálisis: “Se me caía la boca”

¿Qué más reveló Jorge Soto sobre su hermano?

El actor comentó que en una fiesta de rap en el centro de Bogotá. John Alex, se enfrentó a un pelado que intentó robarle la gorra. Pero, debido a que este no no se achantó, replicándole al ladrón que no viniera a robarle a él.

El incidente enfureció al asaltante, quien, bajo los efectos del alcohol y las drogas, se "enloqueció". Cuando John Alex se disponía a tomar un taxi, otro carro se interpuso. El agresor se bajó, abrió el baúl y pronunció una frase escalofriante dirigida a Mateo, el personaje que John interpretaba en televisión: “Los actores también se mueren”.

El joven, de tan solo 15 años, le propinó tres disparos. Jorge Soto recalcó que el ataque se debió a la "ignorancia de la televisión," ya que su hermano hacía el papel de malo en Pandillas, Guerra y Paz, un rol que la gente confundió con su vida real.

Publicidad

Este trágico suceso llevó a su madre a volverse una "guerrera religiosa" que empezó a orar por su hijo, marcando el inicio de la transformación espiritual de toda la familia. A pesar de los pronósticos médicos de que John nunca caminaría ni tendría hijos, su fe llevó a que tuviera dos hijos, desafiando a la ciencia.

Mira también: Jorge Soto habla de la verdad por la cual su hermano, John Alex Ortiz, quedó en silla de ruedas

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Farándula

La Kalle

Viral