Aida Victoria se quiebra ante sus seguidores al revelar el duro momento tras su parto

Una vez más Aida Victoria Merlano se encuentra en el ojo público, en esta ocasión por el lanzamiento de su libro, donde la creadora de contenido reveló varios aspectos de su vida íntima y personal. Sin embargo, en un video en sus redes sociales compartió un duro momento que atravesó recientemente.

Tanto es así que a lo largo del libro, este muestra varios aspectos de la creadora de contenido. Sin embargo, la empresaria de barranquilla explicó que hay un aspecto que decidió no mencionarlo y prefirió usar sus redes sociales para comentar todo lo que sufrió después de tener a su hijo.

Por medio de un video, explicó que el capítulo que no tiene se llama "Del amor al odio", narra su tormentosa relación con Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’. Según Aida Victoria, esta etapa comenzó como algo "color de rosa" pero rápidamente se transformó en una "tormenta".



¿Qué explicó Aida Victoria sobre este momento?

Aida Victoria explicó que conoció a Juan David Tejada en un momento de extrema vulnerabilidad, mientras atravesaba una de sus rupturas amorosas más dolorosas. "El lobo se vistió de oveja para poder cazar", señaló la creadora de contenido, sugiriendo que su expareja se aprovechó de su fragilidad emocional para ganarse su confianza y, posteriormente, perjudicarla.

Tanto es así que, según ella, uno de los puntos más críticos fue la denuncia de una presunta estafa financiera ocurrida precisamente cuando más vulnerable se encontraba. "La realidad de mi vida fue que me embarazaron y líquida; me estafaron recién parida", confesó Merlano con notable dolor. Generando preocupación en su círculo cercano.

Posteriormente, comentó que su mejor amiga, explicó que tuvo miedo de que ella no pudiera superar ese estado emocional. Sin embargo, la barranquillera fue enfática al decir que, a pesar de los pensamientos oscuros que la asustaron, su motor para seguir adelante fue su hijo: “Yo le dije que no me mataría porque tenía un hijo”.

Finalmente, después en su directo con Westcol, Aida detalló que durante el embarazo "tocó fondo" debido a presiones emocionales y conflictos con el padre de su hijo. Durante este proceso, la influenciadora destacó que su fe en Dios se convirtió en el pilar fundamental que le impidió rendirse cuando sentía que todo se derrumbaba a su alrededor.