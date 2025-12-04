Aida Victoria rompe el silencio sobre encuentro de Westcol y su expareja

Aida Victoria sorprendió a sus seguidores con una publicación en redes sociales, y de inmediato muchos cibernautas empezaron a especular que el mensaje estaría relacionado con el encuentro entre sus dos exparejas: Westcol y Juan David Tejada.

En las horas de la noche de este 4 de diciembre, los creadores de contenido y exparejas de la influencer barranquillera anunciaron que van a trabajar juntos, en uno de los proyectos que tienen sobre una escuela de cómo ser un buen streamer.

Tanto es así que Juan David Tejad señaló que esta participación tiene la finalidad de mostrar a sus seguidores como es la vida del campo, además de compartir su conocimiento a los demás. Por lo que, tras este anunció la influencer decidió compartir un video en sus redes sociales sobre esta reunión.



¿Cuál fue el mensaje de Aida Victoria al encuentro de Westcol y ‘El Agropecuario’?

Por medio de su Instagram, Aida Victoria compartió una historia en la que tiene un look donde se encuentra usando gafas, simulando ser una profesora. En donde pronunció unas palabras relacionadas al motivo por el cual se terminó reuniendo con sus dos exparejas.

"¿Qué outfit se pondrían para dar unas clases? Recibo sugerencias", escribió en el video de sus redes sociales, la creadora de contenido.

Una vez se conoció esta publicación, muchos fanáticos están a la expectativa sobre cómo va creciendo este proyecto en redes sociales, en especial los mensajes que pueden aparecer entre las dos exparejas de Aida.

¿Por qué las exparejas de Aida Victoria decidieron reunirse?

Tras el anunció de la reunión de Westcol y ‘El Agropecuario’ con el fin de dar clases diarias sobre el mundo del streamer, fue el creador de contenido paisa quien decidió explicar los motivos de su reunión con Tejada.

"Antes de que digan cualquier cosa yo personalmente le dije a Carlos (mánager) que quería que El agropecuario estuviera en La mansión porque siento que era lo único que faltaba, un agropecuario, y para que vea cómo nosotros nos tomamos la vida", confesó Westcol.

Sumado a esto, se conoció que la intención del papá del hijo de Aida Victoria, explicó que aceptó este proyecto con el fin de poder seguir creciendo en redes sociales. "Vengo un año dándole y con ganas de romper”. Adicionalmente, Tejada aprovechó el especio para mencionarle a Westcol qué cuando quiera este le puede enseñarle a montar caballo o cualquier cosa del mundo en el campo.